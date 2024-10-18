Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Paralar bugün hesaba yattı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

18 Ekim 2024 19:00 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 19:06

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçileri sevindiren haberi verdi. Bakan Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yumaklı, "1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.