Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Paralar bugün hesaba yattı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçileri sevindiren haberi verdi. Bakan Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yumaklı, "1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
Çiftçilerin merakla beklediği haber geldi. Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırıldı. Müjdeli haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine dair paylaşımda bulundu. Destek ödemelerinin çiftçilere bereketli olmasını dileyen Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
1 MİLYAR 35 MİLYON 982 BİN TL'LİK ÖDEME HESAPLARDA
- "Bitkisel ürün sigortası desteği 960 milyon lira,
- kırsal kalkınma yatırımları desteği 74 milyon 715 bin 893 lira,
- mazot ve gübre desteği 777 bin 555 lira,
- fındık alan bazlı gelir desteği 488 bin 552 lira olmak üzere,
toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz, bereketli olsun."