Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

10 Ağustos 2024 15:54 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından çiftçileri sevindiren haberi duyurdu. Toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

ÖDEMELERİ TEK TEK AÇIKLADI

Tüm destek ödemeleri hakkında bilgi veren Yumaklı şunları kaydetti:

"Çiğ süt desteği 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 70 milyon 511 bin 882 lira, mazot ve gübre desteği 25 milyon 986 bin 151 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 367 bin 891 lira, hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 241 bin 40 lira olmak üzere toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."