Bakan Yumaklı'dan fırsatçılara son uyarı: Et fiyatlarındaki zam alışkanlıklarından vazgeçsinler

10 Aralık 2024 13:18 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:26

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et fiyatlarındaki artışa ilişkin yapılan spekülasyonlara yönelik, “Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Ancak biz Ticaret Bakanlığımızla beraber gereğini yapıyoruz” dedi. Yumaklı, et üretimini artırmaya yönelik bir yol haritası oluşturduklarını belirterek, “Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. TİGEM ve ESK işbirliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​, son günlerde gündemde olan kuş gribi​, et fiyatları​ ve sokak köpekleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ET ÜRETİMİ ATIRMA YOL HARİTASI BELLİ

Yumaklı, et üretimini artırmaya yönelik bir yol haritası oluşturduklarını belirterek, “Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. TİGEM ve ESK işbirliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık. Hayvan hastalıklarıyla mücadele, kaliteli ve verimli üretimi artırma da bu modelin içinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın son söylediği talimat da anaç hayvanları hızlıca ülkemize getirmek yönündeydi. Biz de gereğini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

SÖYLENTİ ÜZERİNDEN ZAM YAPANLARA GEREĞİ YAPILIYOR

Et fiyatlarındaki artışa ilişkin yapılan spekülasyonlara da değinen Yumaklı, “Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Ancak biz Ticaret Bakanlığımızla beraber gereğini yapıyoruz. Burada amaç ne tüketici fahiş fiyatla ürün alsın, ne de üretici yapmış olduğu işten zarar etsin. Piyasayı yakından takip ediyoruz. TİGEM ile ESK işbirliği kapsamında TİGEM’deki büyükbaş hayvan varlığını 2025’te 70 bine çıkaracağız. Bu arada suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız. Hiç kimse maliyetin üzerine makul kar elde edilmesine bir şey söylemiyor. Öyle bir coğrafi avantajımız var ki, kendi ihtiyacımızdan sonra etrafımızda ihtiyacı olanlara da ihraç etme potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE SATHINA YAYILMASINA İZİN VERMEYİZ

Yumaklı, tüm dünyada yaşanan kuş gribi sorununun Türkiye’de bazı illerde yaşandığını ancak bu vakaların hızlı bir şekilde kontrol belgesinden alındığını söyledi. Konya, Eskişehir ve Afyon illerindeki kuş gribi vakalarının Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne bildirildiğini belirten Yumaklı “Bunlar zaten biliniyor. Ancak korkulacak bir durum yok. Karantinaya aldığımız yerlerde çok hızlı şekilde dezenfeksiyon ve üretime tekrar başlama sürecindeyiz. Vatandaş olarak alışveriş yaparken tedirgin olacak bir durum yok. Emin olun, eşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın yemesini istemediğimiz bir şeyin bütün Türkiye sathına yayılmasına da izin vermeyiz. Bizim zaten görevimiz bu” dedi.

YÖNETMELİK YAYINLANMA SÜRECİNDE

Yumaklı sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin ise de “Yönetmeliğin bir süreci var. Şu anda yayınlanma sürecinde. Yeni yıla kalacağını sanmıyorum” şeklinde konuştu.