Bakan Yumaklı'dan tarımsal destek ödemesi açıklaması geldi!

31 Ağustos 2024 16:25 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 16:33

arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı hesaplara geçen tarımsal destek ödemesi tutarlarını açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABIDAN AÇIKLADI

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 924 milyon 243 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık" dedi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere, bitkisel ürün sigortası için 1 milyar 671 milyon 553 bin lira, büyükbaş hayvan (düve) alımı için 122 milyon 68 bin lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 103 milyon 312 bin lira, hububat bakliyat dane mısır için 27 milyon 309 bin lira destek ödemesi yapılacak.