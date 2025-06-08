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 | Baran Aksoy

Bakan Yumaklı'dan üreticilere müjde! "Kalan kurbanlıkları biz alacağız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Peki Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen fiyatlar nedir? işte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 12:22

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl da hayvanlarını kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerin kurbanlıklarını belirli şartların sağlanması üzerine Et ve Süt Kurumu olarak alacaklarını yapılan basın açıklaması ile duyurdu. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Yumaklı, bayramın sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sorunsuz bir şekilde idrak edilmesi temennisinde bulundu.

Bakan Yumaklı'dan üreticilere müjde! "Kalan kurbanlıkları biz alacağız"

KURBAN KESİM NOKTALARINDA DENETİMLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı süresince, Bakanlık ekiplerinin hem kurban satış hem de kurban kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu olarak satın almış olacağız. İlavaten bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak alacağız. Tekrar bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum."

GEREKLİ KONTROLLER TÜRKVET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Yumaklı tarafından açıklanan uygulama çerçevesinde, bu yıl da Kurban Bayramı’nda satılamayan kurbanlıklar ile şap hastalığından dolayı işletmelerinde hayvan hareketleri kısıtlaması bulunan ve kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen üreticilere ait hayvanlar ESK tarafından satın alınacak. Bu kapsamda üreticilerin; il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi ile nakliye faturaları, işletmelerine şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlaması bulunduğuna dair belge ile kuruma başvurmaları gerekiyor. TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK’nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda, belirlenen fiyatlar üzerinden hayvanlar satın alınacak.

Bakan Yumaklı'dan üreticilere müjde! "Kalan kurbanlıkları biz alacağız"

ESK TARAFINDAN BELİRLENEN FİYATLAR

  • ESK tarafından bu yıl için belirlenen kurbanlık alım fiyatları şöyle:
    Tosun için cari fiyat (TL/karkas kg) 296 lira, kurban primi (TL/karkas kg) 104 lira, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 400 lira, düve cari fiyatı (TL/karkas kg) 285 lira, kurban primi (TL/karkas kg) 85 lira, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 370 lira.
  • İnek için cari fiyat ise (TL/karkas kg) 275 lira, kurban primi (TL/karkas kg) 65 lira, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 340 lira, kuzuda ise cari fiyat (TL/karkas kg) 346 lira, kurban primi (TL/karkas kg) 54 lira, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 400 lira.
  • Tuklu cari fiyatı (TL/karkas kg) 304 lira, kurban primi (TL/karkas kg) 56 lira, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 360 lira, koyun cari fiyatı ise (TL/karkas kg) 294 lira, kurban primi (TL/karkas kg) 56 lira, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 350 lira.
  • Oğlak için cari fiyat (TL/karkas kg) 226 lira, kurban primi (TL/karkas kg) 34 lira, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 260 lira olarak belirlenirken, çepicin ise cari fiyatı (TL/karkas kg) 189 lira, kurban primi (TL/karkas kg) 31 lira, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 220 lira olarak belirlendi.
  • Son olarak ise keçinin cari fiyatı (TL/karkas kg) 168 lira, kurban primi (TL/karkas kg) 22 lira, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 190 lira.
  • Öte yandan, söz konusu fiyatlar tavan fiyatlar olup yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebilecek.
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