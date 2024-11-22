Bakanlık 1000 liralık çorbanın sırrını çözdü, cezayı kesti! Sosyal medyada olay oldu

22 Kasım 2024 00:01 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 00:07

Uludağ'da geçen sene 500 liraya satılırken bu sene 1000 liraya çıkan çorba tartışma koparttı. Sosyal medyada fiyatıyla olay olan çorbayı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü yerinde inceledi. İşletmenin içeriğini savunduğu çorbanın sırrını çözen bakanlık cezayı da kesti. İşte detaylar...

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Enflasyon fırsatçılarına bakanlık ceza yağdırmaya devam ediyor. Kış turizminin önde gelen destinasyonlarından biri olan ve her yıl kayakseverlerin yoğun ilgisini çeken Uludağ’daki bir otelin restoranında satılan çorba​, fiyatıyla gündeme oturdu.

Geçen sezon 500 TL'ye satılan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran çorbanın, bu sezon 1000 TL’ye satılacağı duyurulunca, Ticaret Bakanlığı​ konuya ilişkin inceleme başlattı. Bakanlığın yaptığı incelemede firmanın savunduğu şekilde içinde ayırıcı lezzetler olmadığı da tespit edildi.

"AYIRICI ÖZELLİKLERİ BELİRTİLMEDİ, 76 AYKIRILIK BULUNDU"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, X hesabından işletmeye ceza kesildiğini açıkladı. Gürcan, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını ve kasesi 1000 TL’den satışa sunulan çorbayla ilgili ceza verildiğini duyurdu.

"20.11.2024 tarihinde basında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Bursa Uludağ​ Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen yıl 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL’ye satıldığına ilişkin haberler üzerine, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 21.11.2024 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde, söz konusu çorba fiyatının "6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat​ Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" kapsamında incelendiği ve haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek ve 1.000.000 TL ye kadar cezai işlem yapılabilecektir. Ayrıca, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ve "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında yapılan denetimlerde şu hususlar tespit edilmiştir:

•İşletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özellikleri belirtilmemiştir. Bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içerisinde mevcut bulunmaması nedeniyle 76 aykırılık tespit edilmiştir.

•Fiyat listelerinde, tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarih belirtilmemiştir. Bu nedenlerle fahiş fiyattan ayrı olarak Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplamda 78 aykırılık tespit edilmiş olup söz konusu aykırılıklardan dolayı işletmeye toplam 171.600 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin mağduriyetini önlemek ve piyasa dengesini korumak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

FİRMA "BÖLGEYE ÖZGÜ" DİYEREK SAVUNMUŞTU

İşletme müdürü Süleyman Güngör'ün "Abartılı bir şekilde fiyatı, ön plana çıktı. Lezzeti değil. Özel bir çorba, buraya has bir çorba" diyerek çorbayı savunduğu öne çıkmıştı. 1000 TL’lik çorbanın içerdiği mantarlarla ilgili açıklama yapan Süleyman Güngör, çorbada kilosu 6 bin TL'ye kadar çıkan üç farklı çeşit dağ mantarının bulunduğunu öne sürdü. Uludağ’ın ormanlarında yetişen mantar çeşitlerinin yanı sıra ceviz bulunduğu, lezzetinin ise tamamen kendilerine özgü bir tarifle yapıldığını aktaran Güngör bunun bölgeye ait olduğunu vurguladı.