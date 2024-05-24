Bakanlık açıkladı: 2024'ün ilk çeyreğinde 12 milyondan fazla turist ağırlandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 May 2024 11:15 - Güncelleme : 24 May 2024 11:43
Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladığını açıkladı.
Tatil yerleri ve tarihi mekanları ile tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye'ye adeta turist akını yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı elde ettiği son verileri paylaştı.
Bakanlık, Türkiye'nin 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladığını duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com