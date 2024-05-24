Bakanlık açıkladı: 2024'ün ilk çeyreğinde 12 milyondan fazla turist ağırlandı

24 May 2024 11:15 - Güncelleme : 24 May 2024 11:43

Tatil yerleri ve tarihi mekanları ile tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye'ye adeta turist akını yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı elde ettiği son verileri paylaştı.

Bakanlık, Türkiye'nin 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladığını duyurdu.