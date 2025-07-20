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 | Bengü Sarıkuş

Bakanlık açıkladı: 2025’te kaçak sigaraya geçit yok!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, "dumansız Türkiye" hedefi kapsamında 2025 yılı başından bu yana düzenledikleri operasyonlarda toplam 451 milyon 588 bin lira değerinde 2 milyon 150 bin paket kaçak sigara ile 4 milyon 422 bin elektronik sigara ele geçirdi.

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Bakanlık açıkladı: 2025’te kaçak sigaraya geçit yok!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 10:01

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, "dumansız Türkiye" hedefiyle yürüttükleri operasyonlarda, 2025 yılı başından bu yana 451 milyon 588 bin lira değerinde 2 milyon 150 paket sigara ile 4 milyon 422 bin elektronik sigarayı ele geçirdi.

Bakanlık açıkladı: 2025’te kaçak sigaraya geçit yok!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu, her yıl olduğu gibi 2025'te de gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılara göz açtırılmadı.

KAÇAK SİGARA İÇİN OPERASYON

Gelişmiş teknolojiden yararlanılarak düzenlenen operasyonlar sonucu yıl başından bu yana 451 milyon 588 bin lira değerinde 2 milyon 150 paket sigara ile 4 milyon 422 bin elektronik sigaraya el konuldu.

Bakanlık açıkladı: 2025’te kaçak sigaraya geçit yok!

ekiplerinin, gençlerin bedenen sağlıklı, zihnen berrak ve nefsen temiz nesil olmasını önlemeye çalışan odaklarla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. "Dumansız Türkiye" hedefiyle gençleri her türlü zararlı ürünlerden korumayı amaç edinen ekipler, titiz ve özverili çalışmalarıyla, halk sağlığını etkilemeye yönelik girişimleri ve bağımlılığın her türüyle mücadelesini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

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ETİKETLER
#kaçakçılık
#gümrük muhafaza
#Sigara Sektörü
#Elektronik Sigara
#Dumansız Türkiye
#Gençlik Sağlığı
#Ekonomi
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