Bakanlık açıkladı: POS cihazı ile yapılması zorunlu olacak! Yarından itibaren yürürlükte

14 Kasım 2024 10:58 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:15

POS cihazları için yeni dönem yarın başlıyor. Kartlı ödemelerde yeni uygulama birçok sektörü etkileyecek. Yeni nesil yazarkasa POS’lar yarın resmen başlıyor. Fakat bankaların çoğu henüz altyapıyı hazırlayamadığı için uygulamanın ertelenmesini talep etti. Bakanlık, zorunluluğa uymayan bankalar ve işletmelere yaptırım uygulayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, POS cihazları ile ilgili yeni kararını açıkladı. Yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının kullanımı zorunlu olacak. O karar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Ancak bankalar hazır değil. Bankaların altyapısının henüz hazır olmaması ise en çok turizm sektörünü etkileyecek. Çünkü altyapıların dolar ve euro tahsilatı gerçekleştirmeye uygun olmadığı aktarıldı.

POS CİHAZINDA YENİ UYGULAMA YARIN BAŞLIYOR

Pos cihazında yeni dönem başlıyor. Uygulamayana ise ceza var.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kartlı ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılması için kolları sıvadı. Hedef ise kayıtdışılığı önlemek. Zorunluluk yarın itibarıyla devreye alınacak.

BANKALARIN ALTYAPILARI HAZIR DEĞİL

Ancak bu yenilik için hazırlıkları bankalar yetiştiremedi. Yeni nesil yazarkasa POS'lar için bazı bankaların altyapısının henüz hazır olmaması ise en çok turizm sektörünü etkileyecek. Nedeni ise altyapıların dolar ve euro tahsilatı gerçekleştirmeye uygun olmaması. Müşterinin lira üzerinden ödeme yapması ile kendi bankasının TL’yi dolar veya Euro’ya çevirirken uyguladığı kur ve aldığı komisyon nedeniyle maliyeti artabilir.

Ekonomim Gazetesi'nin haberine göre, bankalar uygulamanın uygulanmasının yıl sonuna ertelenmesi talep etti. İş dünyası da aynı çağrıda bulundu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yeni uygulamanın 31 Aralık tarihine ertelenmesini iletti. Aynı şekilde turizmci de süre istiyor

UYGULAMAYANA CEZA VAR

Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalarca verilen POS cihazlarının 15 Kasım 2024’e kadar toplatılmasını aksi takdirde hem bankaya hem de işletmelere cezai yaptırım uygulayacağını duyurdu.