Bakanlık araç kiralama şirketlerini köşeye sıkıştırdı: Kayıt dışı kazanca dudak uçuklatan ceza

03 Kasım 2024 14:07 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:19

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hızlı büyüyen ve şirket sayısı artan araç kiralama sektöründe denetimler artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayarak 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti. Denetimlerin sonucunda dudak uçuklatan ceza görüldü.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hızla büyüyen bazı sektörler mercek altında. Gelir İdaresi Başkanlığı​ (GİB), farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Hızla büyüyen sektörlerden biri de araç kiralama​ şirketleri oldu. Firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı​, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayarak sektördeki denetimlerini artırdı.

ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNE YAKIN MARKAJ

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.

500 MİLYON LİRA CEZA

GİB tarafından, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan veriler kapsamlı analiz edildi. Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi mercek altına alındı. Sektörde beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler belirlendi.

Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi. Denetimlerde, KDV'de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

DENETİMLERİN SIKLIĞI ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, "Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek." ifadelerini kullandı.