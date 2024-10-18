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Bakanlık ceza yağdırıyor: Müşterileri aldatan paket hilesine geçit yok!

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 23:46 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 23:55
Bakanlık ceza yağdırıyor: Müşterileri aldatan paket hilesine geçit yok!

Marketlerde müşterilere albenili görünen ve aldatıcı kelimeler içeren gıda ambalajlarına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Paketleri reklam kapsamına alan bakanlık denetimlerde gramaj oyunu yapan, doğal ürün algısı uyandıran ve çocukların dikkatini çekmek için tasarım yapan firmaları yakın markaja aldı. Tüketicilere alışveriş yaparken dikkat etmesi gerekenlere karşı uyarılarda bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatarak gramaj oyunu uygulayan ve üzerinde gıda​ mevzuatına aykırı biçimde "doğal", "hakiki" gibi kelimeleri kullanarak kandıran firmalara ceza​ uyguluyor. Reklam Kurulu​ bu paketleri de reklam kapsamına alarak müşterinin dikkatini çekmek için bu ifadeleri kullanan firmalara karşı uyarıyor.

Bakanlık ceza yağdırdı: Müşterileri aldatan paket hilesine geçit yok! - 1. Resim

PAKETLERİN ÜZERİNDEKİ HER İFADE TİCARİ REKLAM

Paketin kendisi de reklam mecrası olarak kabul ediliyor. Tüketicilerden ve rakip firmalardan gelen şikayetleri de Reklam Kurulu inceleyecek.

ÇOCUKLAR DA HEDEFTE

Paketin üzerinde "doğal", "hakiki", "gerçek" gibi kelimeler kullanmasına rağmen içinde katkı maddesi bulunan gıdalara karşı ceza verilecek. Çocuklar  için tüketimi uygun bulunmayan gıdalara çocukların dikkatini çekmek üzere albenili paket kullananlara da yaptırım uygulanacak.

TÜKETİCİLER ŞİKAYET EDEBİLECEK

espit edilen ihlallerde, üretici ve satıcı firmaların savunmaları alınırken mevzuata aykırı her bir reklam için 54 bin 987 lira, haksız ticari uygulamalar için 550 bin 59 lira idari para cezası veriliyor.

Ambalajlı ürün tanıtımlarına ilişkin bu yıl 22 dosya incelendi. Yanıltıcı olduğu tespit edilen 17 dosyadan 14'üne durdurma cezası verilirken 3 dosya hakkında hem durdurma hem de 660 bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık yetkilileri, tüketicileri ambalaj​ ve etiket bilgilerini dikkatli incelemeleri, şüpheli durumlarda ilgili kurumlara başvurmaları konusunda uyardı. Şüpheli durumlarda Kurula e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe18 Ekim 2024 23:51

Bu güzelmiş, artık marketlerde dolandırılmamak için bir umut var

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