Bakanlık düğmeye bastı! Faiz indirimi sonrası fırsatçılık yapan emlakçıya 100 bin TL ceza

21 Eylül 2024 16:07 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:12

Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranlarını düşürmesini fırsat bilen emlakçılar, ilanlarda fahiş artışlar yaptı. Tepki çeken artış için bakanlık harekete geçti. Faiz indiriminin ardından ev fiyatını 1 milyon 750 bin TL artırdığı tespit edilen bir emlakçıya bakanlık ceza yağdırdı.

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Türkiye'nin en köklü kamu bankası Ziraat Bankası​ konut kredisi​ faizlerinde indirime gitti. Söz konusu indirimi fırsat bilen bazı emlakçılar, durağan haldeki konut piyasasının faiz indirimi​ sonrası hareketleneceğini düşünerek fahiş artışlar yaptı.

BİR GÜNDE 1 MİLYON 750 BİN TL ZAM

İlandaki evlerin fiyatlarına bir günde 1 milyon 750 bin TL zam geldiği görüldü.

BAKANLIK FIRSATÇI EMLAKÇIYA CEZAYI KESTİ

Fahiş artışa sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyünce Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bir günde ilan fiyatını 1 milyon 750 bin TL artıran emlakçıya 100 bin TL ceza verildiğini açıkladı.

"FIRSATÇILIĞA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Fahiş zam ilanının verildiği ilin Adana olduğunu açıklayan Mahmut Gürcan, söz konusu paylaşımında, "Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir. Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7 milyon 250 bin TL'den 9 milyon TL'ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.