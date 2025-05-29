Bakanlık duyurdu! 5 ilde ucuz arsa satılacak: İşte o iller

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara’daki bazı taşınmazları satışa çıkarıyor. Yeni yatırım fırsatları gündemde.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'nin farklı noktalarında arsa satışı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara'da farklı büyüklüklere sahip arsalar yeni sahiplerinin olacak. İhaleye ilişkin detaylar açıklanırken en değerli arsa Ankara'da Çayyolu'nda bulunan parseller oldu ve sadece teminatı 200 milyon lira tutuyor.

48 AY VADE İMKANI

Vadeli ödemelerde ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeyebırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 aydaödenecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 35 oranındabasit faiz (vade farkı) uygulanacak.

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