Bakanlık gıda sahtekarları listesini güncelledi! Mide bulandıran detaylar: Ünlü hamburgercide at eti, kaşar peyniri ve tereyağında hile

26 Kasım 2024 22:14 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 22:24

Gıda sahtekarlarının vatandaşları kandırarak yedirdikleri mide bulandırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının güncellediği yeni listeye göre sağlığı tehdit eden ve tağşiş yapılan gıdalara yenileri eklendi. Ünlü hamburgercide tek tırnaklı hayvan eti, kaşar peyniri ve tereyağlarında sahtecilik tespit edildi. İşte at eti satan ve sahte zeytinyağı satan markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını hiçe sayarak tehlikeli gıda maddeleri satan ve gıdalara tağşiş yaparak vatandaşı kandıran firmaları günbegün yayınlamaya devam ediyor. Sahtekarlara göz açtırmayan bakanlığın 26 Kasım Cuma günü yayımlanan yeni listesine 2 insan sağlığını hiçe sayan marka ve 6 adet tağşiş yapan marka eklendi. Vatandaşlar bu listeyi "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden takip edebiliyor. HAMBURGERCİDE TEK TIRNAKLI ET Bakanlığın ekipleri tarafından yapılan son testlerde "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler" listesine insan sağlığına zararlı boya tespit edilen yağ şirketi ve Mersin'de burger satışı yapan restoran eklendi. ZEYTİNYAĞI, KAŞAR PEYNİRİ VE TEREYAĞINDA TAĞŞİŞ Gıdaların yapımında söz konusu mevzuata uymayarak başka maddeler ekleyenlerin açıklandığı "taklit ve tağşiş yapılan gıdalar" listesine de 6 marka eklendi. Zeytinyağlarına tohum yağı, kaşar peynirine nişasta ve tereyağına süt harici yağ katıldığı belirlendi. İlgili Haberler Gıda skandalları listesi güncellendi! Ünlü markanın ismiyle satılan börekte tespit edilenler şoke etti Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesi yenilendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı et tespit edildi