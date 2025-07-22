Bakanlık harekete geçti: Ünlü markanın temizlik ürünü toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlık yaptığı denetimler sonucu, tüketici sağlığına tehdit oluşturan iki ürün hakkında toplatma kararı alındığını açıkladı. Yapılan denetimlerde hem bir temizlik ürününde hem de bir oyuncakta ciddi risk unsurları tespit edildi.

“DOA” MARKA LAVABO AÇICIYA YASAK VE TOPLATMA KARARI

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, "Doa" markalı lavabo açıcıda çocuk güvenliğini tehdit eden tasarım hatalarına rastlandı. Ürünün ambalaj ve etiketleme düzenlemeleri, çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırı bulundu. Bu doğrultuda ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

"CAN TOP" OYUNCAKTA KANSEROJEN MADDE ŞOKU

GÜBİS platformunda yayımlanan bir diğer uyarıda ise, “Can Top” markalı zıp zıp topun yapılan laboratuvar analizlerinde yüksek miktarda fitalat içerdiği belirlendi. Fitalat, insan sağlığı açısından risk taşıyan ve kanserojen etkileriyle bilinen bir kimyasal. Ayrıca oyuncakta küçük parçalar bulunduğu, bu durumun boğulma riski oluşturduğu ifade edildi. Ürün için toplatma kararı verildi.