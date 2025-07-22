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 | İrem Çınar

Bakanlık harekete geçti: Ünlü markanın temizlik ürünü toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara karşı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncaktan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride riskli ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Son olarak denetimlerde, tüketicilerin sıkça tercih ettiği tanınmış bir markaya ait lavabo açıcı yer aldı.

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Bakanlık harekete geçti: Ünlü markanın temizlik ürünü toplatılıyor
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 14:16

, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri ’nde ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlık yaptığı denetimler sonucu, tüketici sağlığına tehdit oluşturan iki ürün hakkında toplatma kararı alındığını açıkladı. Yapılan denetimlerde hem bir temizlik ürününde hem de bir oyuncakta ciddi risk unsurları tespit edildi.

Bakanlık harekete geçti: Ünlü markanın temizlik ürünü toplatılıyor

“DOA” MARKA LAVABO AÇICIYA YASAK VE TOPLATMA KARARI

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, "Doa" markalı lavabo açıcıda çocuk güvenliğini tehdit eden tasarım hatalarına rastlandı. Ürünün ambalaj ve etiketleme düzenlemeleri, çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırı bulundu. Bu doğrultuda ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık harekete geçti: Ünlü markanın temizlik ürünü toplatılıyor

"CAN TOP" OYUNCAKTA KANSEROJEN MADDE ŞOKU

GÜBİS platformunda yayımlanan bir diğer uyarıda ise, “Can Top” markalı zıp zıp topun yapılan laboratuvar analizlerinde yüksek miktarda fitalat içerdiği belirlendi. Fitalat, insan sağlığı açısından risk taşıyan ve etkileriyle bilinen bir kimyasal. Ayrıca oyuncakta küçük parçalar bulunduğu, bu durumun boğulma riski oluşturduğu ifade edildi. Ürün için toplatma kararı verildi.

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ticaret bakanlığı
#kanserojen
#Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
#Çocuk Güvenliği
#GÜBİS
#temizlik ürünleri
#Toplatma Kararı
#Ekonomi
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