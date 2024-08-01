Bakanlık hesaplara 9 bin 77 TL yatıracak! Ağustos ödemeleri başladı

01 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:06

Evde bakım maaşına zam müjdesi temmuz ayında geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay yapılan evde bakım maaşı ödemelerinin ağustos ayında ne kadar yatacağı merak ediliyor. Hak sahipleri zamlı ödemelerini Ağustos ayında alacak.

EVDE BAKIM PARASI ZAMLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 19.31 oranında zam sonrasında sosyal destek ödemeleri de zamlandı.

Bu kapsamda evde bakım maaşları 7 bin 98 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıktı.

Ödemeler ağustos ayında yatmaya başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI 9 BİN 77 TL OLDU

Evde bakım maaşı almak için Sağlık Kurulu Raporu ile ağır engelli (%90 ve üzeri engellilik oranı) olmak, bireyin bakımını üstlenecek bir aile üyesinin olması, bakıma muhtaç kişinin sosyal güvencenin bulunmaması ve emeklilik maaşının olmaması gerekiyor.

Bakanlık, her ay ödemeleri 15 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında yatırıyor.