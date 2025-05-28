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 | Murat Makas

Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan işletmeleri tespit ederek taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Lahmacun, yoğurt, sucuk ve bal gibi ürünlerde zararlı maddeler tespit edildi. İşte sahte gıdalarla vatandaşın sağlığını tehlikeye atan işletmeler...

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Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 15:25

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yaparak vatandaşların sağlığını tehlikeye atan işletmeler için harekete geçti. Taklit-tağşiş ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi güncellendi. Son yapılan güncellemeyle birlikte yağ yerine boya, lahmacunda kanatlı eti, börekte hile gibi birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor. İşte gıdada hile yapanlar...

Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi
Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi
Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi
Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi
Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi
Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi
Bakanlık hileli gıdaları ifşaladı! Lahmacun, yoğurt, börek, sucuk hepsinde tespit edildi
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