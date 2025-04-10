Bakanlık ifşa etti! O ürün tüm kırtasiyelerden toplatılıyor

Çocuklar için tehlike gösteren bir kırtasiye ürününün satışı Ticaret Bakanlığı tarafından yasaklandı. Dondurma şeklindeki fosforlu kalemler kimyasal ve sağlık riski barındırması açısından ve yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle raflardan kaldırılıyor.

"Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünler, Ticaret Bakanlığı'nca açıklandı. Listeye göre bir kırtasiye ürününün hem satışı yasaklandı hem de piyasan toplatılması kararına varıldı.

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Çin'de üretilen "Mao Mao Yu" marka "Popsicle Highlighter" ibareli dondurma şeklindeki altılı fosforlu kalemin hem kimyasal hem de sağlık riski barındırması, yaralanmaya neden olabileceği gerekçeleriyle piyasaya satışı yasaklandı ve toplatma kararı verildi.

TOPLATILMA NEDENİ NE?

Söz konusu fosforlu kalemin güvensizlik nedeninde ekoloji testlerinin fitalat yönünden kalır sonuç aldığına işaret edildi.