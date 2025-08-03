Bakanlık ilan açtı! Erzurum'a noter aranıyor

Adalet Bakanlığı, Erzurum Yedinci Noterliği için yeniden ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 2024 yılı için yaklaşık 2 milyon lira gayrisafi geliri olduğu öngörülen birinci sınıf Erzurum Yedinci Noterliği'ne daha önce iki kez ilana çıkılmasına rağmen atama yapılamadı.

ATAMA İÇİN BAZI KOLAYLIKLAR SAĞLANDI

Noterlik görevine talip olanların başvuru yapması beklenirken, Bakanlık bu süreçte bazı kolaylıklar sağladı. İki kez ilan edilmesine rağmen atama yapılamayan noterlikler için; öncelikle aynı sınıf veya daha üst sınıftaki noterler, bu sınıflardan başvuru olmaması durumunda ise bir alt sınıftaki noterler arasından atama yapılabileceği ve bu durumda normalde iki yıl olan görev süresinin bir yıla indirileceği belirtildi.

E-İMZA İLE BAŞVURU

Görev yaptığı noterlikte en az bir yılını doldurmuş birinci sınıf veya bir alt sınıf noterler, 1512 sayılı Kanun’un 22’nci ve devamındaki maddeler gereğince, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranı üzerinden güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi ya da mobil imza ile başvuru yapabilecek. Ayrıca, başvuru yaptıktan sonra atanma talebinden vazgeçmek isteyenlerin de aynı süre içinde yine aynı elektronik sistem üzerinden taleplerini iletmeleri halinde işlemleri dikkate alınacak.

ERZURUM YEDİNCİ NOTERİ NEREYE AÇILACAK?

Erzurum Yedinci Noterliğinin, Adnan Menderes Caddesinin Cahar Dudayev Caddeleri ile kesiştiği yerden başlayarak, E 80 Karayolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla E 80 Karayolunun Cahar Dudayev Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cahar Dudayev Caddesi'nin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan ada içinde, adayı çevreleyen caddelerin üzerinde ve bu caddelerin 100 metre derinliklerinde açılabilecek.