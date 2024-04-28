Bakanlık ‘Milliyet Farkı’ ücreti alan otele soruşturma başlattı!

28 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:51

Bu yaz güneş değil, oteller cep yakacak! TESK’ten yüksek fiyatlara ‘yerli turist’ uyarısı geldi

Bu yaz güneş değil, oteller cep yakacak! TESK’ten yüksek fiyatlara ‘yerli turist’ uyarısı geldi

Antalya’da bir otelde Türk vatandaşından ‘Milliyet Farkı’ ücreti alınması sosyal medyada gündeme oturdu.

Daha ucuz olması nedeniyle İngiltere merkezli bir siteden rezervasyon yaptıran bir kişi konaklama için otele gitmiş, otel de Türk olduğunu anlayınca "Milliyet Farkı" ücretini müşteriye yansıtmıştı.

120 euroluk bir fark ödenmesi sosyal medyada geniş yer buldu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da bir otel tarafından alınan "Milliyet Farkı" ücretine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada, otelden resmi savunma istediği bilgisi paylaşıldı.

Yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilirken, otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat uyarında gerekli cezai işlem uygulanacak.

OTELDEN AÇIKLAMA GELDİ

Limak Lara Otel yaptığı açıklamasında ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle özür dilendi. Otel açıklamasında “Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi üzmüştür” ifadesi yer aldı.

Şirket açıklaması şöyle devam etti:

Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır.

Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır.

Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farklılıkları oluşabilmektedir.

Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farklı’ olarak yansıtılması olayın kapsamını değiştirmiştir.

Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyoruz, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz.