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 | Onur Kaya

Bakanlık müjdeyi verdi: Paralar hesaba yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çitçileri sevindiren haberi paylaştı. Bakan Yumaklı, avans ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

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Bakanlık müjdeyi verdi: Paralar hesaba yatırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 03:57
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 04:19

Tarım ve Orman Bakanlığı, pancar üretimi yapan çiftçilere müjdeyi verdi. Çiftçilere verilecek avans ödemeleri hesaplara yatırıldı.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, avans ödemesinin pancar üreticilerinin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, pancar üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık müjdeyi verdi: Paralar hesaba yatırıldı

ÇİTÇİLERE 2,5 MİLYAR TL'LİK AVANS ÖDEMESİ

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon lira olmak üzere, kimyevi gübre avans ödemesi ve I. nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Bakanlık müjdeyi verdi: Paralar hesaba yatırıldı

Buna göre, şeker pancarı üretim sözleşmesi gereği, 1 milyar 578 milyon liralık kimyevi gübre avansı ile 887 milyon liralık I. nakdi çapa avansı pancar üretmek üzere sözleşme imzalayan üreticilere ödendi.

Bakanlık müjdeyi verdi: Paralar hesaba yatırıldı

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#tarım
#çiftçi
#ödeme
#orman
#bakanlık
#Pancar
#Avans
#Ekonomi
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