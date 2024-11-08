Bakanlık müjdeyi verdi: Paralar hesaba yattı

08 Kasım 2024 20:18 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 20:19

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin merakla beklediği müjdeyi verdi. Bakanlık, toplamda 213 milyon 477 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bireysel sulama sistemi ve kırsal kalkınma yatırımları için yapılan tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÇİFTÇİLERE HAYIRLI OLSUN"

"213 milyon 477 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bireysel sulama sistemleri desteği olarak 119 milyon 387 bin 782 TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği olarak da 94 milyon 89 bin 365 TL olmak üzere toplamda 213 milyon 477 bin 147 TL'lik ödemeler hesaplara aktarıldı.