Bakanlık o ilanlar için düğmeye bastı: Emlakçıların 1 TL oyunu son buluyor! Kurala uymayan yandı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun fahiş fiyat ve manipülasyonlara karşı aldığı önlemlere rağmen, bazı emlakçılar yeni düzenlemelere uymamakta ısrar ediyor. Yeni düzenlemeye uymayan ve fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen taşınmaz sahibine her bir ilan için 200 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararla, emlak ilanlarında taşınmazın gerçek satış değerinin yazılması zorunlu hale getirilmişti. Ancak buna rağmen bazı emlakçıların hâlâ bu kurala uymadığı ve ilanlarda fiyat yerine sembolik rakamlar yazarak vatandaşları telefonla aramaya yönlendirdiği belirlendi.

1 TL’LİK GÖSTERMELİK İLANLAR SONA ERİYOR

Denetimler sonucunda bazı ilanlarda fiyat bilgisi kısmına 1 TL gibi sembolik rakamlar yazıldığı, bunun da tüketiciler açısından yanıltıcı bir tanıtıma yol açtığı tespit edildi. Emlakçılar ise savunmalarında, ilan platformlarının fiyat bölümünü doldurma zorunluluğu nedeniyle bu yönteme başvurduklarını öne sürdü.

Ancak Bakanlık, bu savunmayı yetersiz buldu. Kurul kararında, "İlanlarda yer verilen tutarın gerçek bir satış fiyatı olmayacağının açık olduğu, bu nedenle tüketiciye eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği" vurgulandı. Ayrıca emlakçıların ellerinde bu yöntemin zorunlu olduğunu kanıtlayacak herhangi bir belge sunamadıkları da belirtildi. Bu kapsamda 10 ilan platformdan kaldırıldı.

FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenlemeye göre, ekonomik gerçeklerle uyuşmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan ilan fiyat artışları da cezaya tabi tutulacak. Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ev sahiplerine, her bir ilan için 200 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecek.