Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakanlık o ilanlar için düğmeye bastı: Emlakçıların 1 TL oyunu son buluyor! Kurala uymayan yandı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun fahiş fiyat ve manipülasyonlara karşı aldığı önlemlere rağmen, bazı emlakçılar yeni düzenlemelere uymamakta ısrar ediyor. Yeni düzenlemeye uymayan ve fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen taşınmaz sahibine her bir ilan için 200 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 10:01

’nın aldığı kararla, ilanlarında taşınmazın gerçek satış değerinin yazılması zorunlu hale getirilmişti. Ancak buna rağmen bazı emlakçıların hâlâ bu kurala uymadığı ve ilanlarda fiyat yerine sembolik rakamlar yazarak vatandaşları telefonla aramaya yönlendirdiği belirlendi.

Bakanlık o ilanlar için düğmeye bastı: Emlakçıların 1 TL oyunu son buluyor! Kurala uymayan yandı

1 TL’LİK GÖSTERMELİK İLANLAR SONA ERİYOR

Denetimler sonucunda bazı ilanlarda fiyat bilgisi kısmına 1 TL gibi sembolik rakamlar yazıldığı, bunun da tüketiciler açısından yanıltıcı bir tanıtıma yol açtığı tespit edildi. Emlakçılar ise savunmalarında, ilan platformlarının fiyat bölümünü doldurma zorunluluğu nedeniyle bu yönteme başvurduklarını öne sürdü.

Ancak Bakanlık, bu savunmayı yetersiz buldu. Kurul kararında, "İlanlarda yer verilen tutarın gerçek bir satış fiyatı olmayacağının açık olduğu, bu nedenle tüketiciye eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği" vurgulandı. Ayrıca emlakçıların ellerinde bu yöntemin zorunlu olduğunu kanıtlayacak herhangi bir belge sunamadıkları da belirtildi. Bu kapsamda 10 ilan platformdan kaldırıldı.

Bakanlık o ilanlar için düğmeye bastı: Emlakçıların 1 TL oyunu son buluyor! Kurala uymayan yandı

FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenlemeye göre, ekonomik gerçeklerle uyuşmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan ilan fiyat artışları da cezaya tabi tutulacak. yaptığı tespit edilen ev sahiplerine, her bir ilan için 200 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konut kredisi faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ticaret bakanlığı
#fahiş fiyat
#ev sahibi
#emlakçı
#emlak
#fahiş fiyat artışı
#fahiş fiyat artışı
#Emlak Ilanları
#Fiyat Manipülasyonu
#Tüketici Yanıltma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.