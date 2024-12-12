Bakanlık uyardı: 1 Ocak'ta başlıyor! Evini kiraya verecekler için artık zorunlu

12 Aralık 2024 23:12 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 23:13

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasına dair detayları açıklayarak uyarılarda bulundu. 1 Ocak tarihinden itibaren kiralamalarda zorunlu olan uygulama başlıyor. İşte detaylar...

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Ticaret Bakanlığı​, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının 1 Ocak 2025 itibariyle kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geleceğini, satılık taşınmaz ilanlarında ise ikinci bir talimata kadar uygulamanın mevcut haliyle devam edeceğini açıkladı.

KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMASI ŞARTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’te 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişikliklerle, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik bilgilerinin EİDS üzerinden doğrulanması zorunlu hale gelmişti.

Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformlarına ilan giremediğine işaret edilen açıklamada, "EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilmiştir. EİDS yetki doğrulama uygulamasında 15 Eylül ile 31 Aralık 2024 arasında bir geçiş süreci planlanmış, planlandığı şekilde bu süreçte ilan platformunca sistemden yapılan sorgulama sonucunda yetki doğrulaması yapılamasa da ilanın verilebilmesi yönünde bir uygulama yürütülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

SATILIK TAŞINMAZLAR İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ

Bakanlık, EİDS uygulamasının kademeli olarak devreye alındığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"EİDS yetki doğrulama uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarında ise Bakanlığımızca verilecek ikinci bir talimata kadar uygulamanın mevcut hali ile devam etmesine karar verilmiştir."

Ayrıca, bu kararın hem vatandaşların hem de sektör paydaşlarının sisteme uyum sağlaması için alındığı belirtilerek, gelecekte satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirileceği ifade edildi.

SOSYAL MEDYA TAKİBİ VE YAPTIRIMLAR

Bakanlık, sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarının da yakından takip edildiğini belirterek, Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’e aykırı ilanlar paylaşan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini vurguladı. EİDS düzenlemelerine aykırı hareket eden platformlara ise idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceği açıklandı.