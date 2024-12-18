Bakanlıklar harekete geçti: Binlerce memur alınacak! 32 bin KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alım ilanları yayımlandı

18 Aralık 2024 16:07 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:45

Memur olmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Kamuya personel alımı başladı. KPSS'li KPPS'siz personel alımı yapılacak kadrolar ve kurumlar belli oldu. Çeşitli Bakanlıkların ilanları Resmi Gazete'de yayımladı. 2025 yılına memur olarak girmek isteyenler için kamu personel alım ilanları ve başvuru tarihleri haberimizde.

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Memur alımları başladı. KPSS’li KPSS’siz alım yapacak kurumlar belli oldu. Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı ve belediyelerin eleman alım ilanı Resmi Gazete'de yer almaya başladı. Büro personeli, sağlık tekniker, mühendis, veri uzmanı gibi birçok farklı branştan memur alımı yapılacak. İşte KPSS​'li ve KPSS'siz kamu personeli alım ilanları.

KAMUYA BİNLERCE MEMUR ALINACAK

Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak. Kamuda görev almak isteyenler için şartları sağlayanlar için kadrolar açıldı. İşte kamuda eleman alımı yapılacak kadrolar ve kurumlar.

ÇEVRE BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alacak.

İşe alınacak kadrolar şöyle;

500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı,

milli emlak denetmen yardımcısı,

milli emlak uzman yardımcısı,

coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında,

20'si İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde iklim değişikliği uzman yardımcılığı

Bakanlığa farklı ünvanlarda 200 engelli memur

Sözleşmeli personel olarak;

mühendis ve mimar olmak üzere 99 teknik,

383 idari ve 45 destek çalışanı alımı,

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de 84 sözleşmeli personel alımı.

Personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26.673 PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı personel alım kadroları şöyle;

1 diyetisyen,

9 ebe,

2 hemşire,

25 sağlık memuru,

1 sağlık teknikeri,

3 bin 652 tabip,

22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ELEMAN ALIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi bünyesine de 5 sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Bakanlık ayrıca;

14 çözümleyici sistem programcısı,

13 programcı,

3 mütercim-tercüman,

22 mühendis,

128 büro personeli,

202 destek personeli,

28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere toplamda 456 sözleşmeli personel alımı daha yapacak.

Başvurular 27 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

YARGITAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Yargıtay Başkanlığına 70 personel alımı yapılacak. Adayların, KPSS sınavından en az 70, aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan almış olmaları gerekecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı 99 uzman yardımcısı alacak. Adayların KPSS puan türünden asgari 70 ve son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS'de en az (D) düzeyinde puan almış olmaları gerekecek. Adaylar başvurularını, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde yapacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9.dereceden 35 kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak. Adaylar başvurularını 06/01/2025-17/01/2025 tarihleri arasında yapacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 40 MEMUR ALIMI

İstanbul ili Arnavutköy Belediye Başkanlığı 40 zabıta memuru alacak. Başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ELEMAN ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı;

1 elektrikçi,

2 elektronikçi,

1 ölçü aletleri teknisyeni,

1 tesviyeci olmak üzere 5 sürekli işçi alımı daha yapacak.

Başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.