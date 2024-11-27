Bakanlıktan ayçiçek yağı vergisinde yeni düzenleme

27 Kasım 2024 09:55 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:58

Ticaret Bakanlığı, ayçiçek üreticileri için gümrük vergilerinde düzenleme yaptı. 2025 öncesi yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalar, ithalatta sıfır gümrük avantajından faydalanacak. Bu düzenleme, hem üreticileri teşvik etmeyi hem de sektörün rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

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Cumhurbaşkanlığı’nın "Yağlık Ayçiçeği​ Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı​ İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı​, kararın detaylarını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, düzenlemenin "Ayçiçek yağı üreten sanayicilerimizin tohum ihtiyacının karşılanması ve ayçiçeği yağında arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanması" amacıyla yapıldığı vurgulandı.

AYÇİÇEK YAĞI GÜMRÜK VERGİSİ​ SIFIRLANDI

2025 hasat dönemi öncesinde geçerli olmak üzere, yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için gümrük vergisi sıfırlandı. Bu çerçevede, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında daha önce %8 olarak uygulanan gümrük vergisi kaldırıldı. Ancak ham ayçiçeği yağı ithalatında %20 olarak belirlenen mevcut gümrük vergisi oranında bir değişiklik yapılmadı.

DİĞER VERGİ DÜZENLEMELERİ

Yeni düzenlemeyle, farklı ülkelerden yapılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi oranları da revize edildi. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezuela, Birleşik Arap Emirlikleri, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler, D-8 ülkeleri ve Tercihli Ticaret Sistemi kapsamındaki ülkelerden yapılan ithalatlarda uygulanan gümrük vergisi oranı %27'den %12'ye düşürüldü. Ayrıca Singapur'dan yapılan ithalatta %3,3 olan gümrük vergisi oranı sıfırlandı.