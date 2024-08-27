Bakanlıktan aylık 5 bin 100 TL destek! Belgeyi getiren ödemeyi alacak: Gelir şartı yok

27 Ağustos 2024 16:01 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Bireyleri sosyal ve ekonomik zorluklarından kurtarmayı hedefleyen destek ödemeleri her geçen gün artıyor. Kronik hastalara yönelik özel bir maddi destek programı hayata geçti. Bu kapsamda belgesini getiren kişilere aylık 5 bin 100 lira ödenecek. Ayrıca kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanacak.

BAKANLIKTAN 5 BİN 100 TL ÖDEME

Bakanlık'tan aylık 5 bin 100 TL'lik yeni ödeme desteği müjdesi geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalığı olanlar için başlattığı yeni yardım kampanyası ile belgelerini teslim edenlere her ay 5 bin 100 TL verecek.

KRONİK HASTALARA PARA YARDIMI BAŞVURUSU

Tüberküloz veya SSPE gibi kronik hastalıklara sahip bireyleri sosyal ve ekonomik zorluklarından kurtaracak destek yardımı için gelir şartı aranmıyor.

Bu yardım, hastalar düzenli bir gelir kaynağına sahip olacak.

KRONİK HASTALARA YÖNELİK ELEKTRİK DESTEĞİ PROGRAMI

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması için devlet harekete geçti.

Hastaların konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 260,19TL’ye kadarki elektrik faturalarına destek olacak Elektrik Tüketim Desteği verilecek.

Ayrıca kesintisiz güç kaynağı sağlanmasını içeren Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve tek sefere mahsus olmak üzere birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içeren Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilecek.