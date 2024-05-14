Bakanlıktan 'Erkan' iddiasına net cevap: Bilinçli ve maksatlı bir haber

14 May 2024 12:53 - Güncelleme : 14 May 2024 13:08

Bir haber sitesinde yer alan devlete bağlı bazı kurum ve kuruluşların başkanlarının değişeceğine ve Hafize Gaye Erkan’nın da yeniden görevlendirileceğine ilişkin iddiaları Hazine ve Maliye Bakanlığı yalanladı.

ERKAN YENİ GÖREV İDDİASI

Haberde yer alan iddialara göre, Exim Bank Genel Müdürü ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akbel ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın görevlerine son verileceği ifade edildi.

Bununla beraber haberin devamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in haziran ayı başında Hafize Gaye Erkan'ı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı olarak atayacağı ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği iddia edilmişti.

BAKANLKTAN İDDİALARA YALANLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür.

Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."