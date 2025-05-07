Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne rekor ceza

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne rekor para cezası. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alanda çöp depolayan belediyeye 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle ceza uyguladığını duyurdu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir’in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkiinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulanmış, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/csbgovtr/status/1920041741505163395