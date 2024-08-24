Bakanlıktan kapıdan satışta düzenleme! Tüketiciler cayma hakkını kolayca kullanabilecek
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle kapıdan satışta ön bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, şekil şartı, cayma hakkı, yetki belgesi gibi hususlara yer verilerek tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyacak bir değişiklik yapıldı.
Ticaret Bakanlığından kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkını kolaylaştıran düzenleme geldi. Bakanlık kapıdan satışta cayma hakkı kolaylaştırdı. Kapıdan ödemeli satışlarda çok fazla mağduriyet yaşanması nedeniyle Ticaret bakanlığı harekete geçti.
KAPIDAN SATIŞTA CAYMA HAKKI
Kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkını kolaylaştıran düzenleme hayata geçti.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde, satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabileceğini aktardı.
Satıcı ve sağlayıcı ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin zorunlu içeriğinde yapılan değişikliklerle tüketicinin satıcı ve sağlayıcıya hızlı ulaşmasına imkan veren ilave iletişim bilgilerine yer verilmesinin zorunlu hale getirildi.
Ayrıca aktivasyon kodu, kart kazıma gibi yöntemlerle istisna kapsamında değerlendirilen ürünlerde tüketicilere cayma hakkı tanındığının da altı çizildi.
Satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkının kullanılabilmesi mümkün kılındı.