Bakanlıktan kapıdan satışta düzenleme! Tüketiciler cayma hakkını kolayca kullanabilecek

24 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 11:40

Son dakika | Ticaret Bakanlığı et fiyatları için düğmeye bastı! 1 milyon liraya kadar ceza kesilecek

Son dakika | Ticaret Bakanlığı et fiyatları için düğmeye bastı! 1 milyon liraya kadar ceza kesilecek

Ticaret Bakanlığından kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkını kolaylaştıran düzenleme geldi. Bakanlık kapıdan satışta cayma hakkı kolaylaştırdı. Kapıdan ödemeli satışlarda çok fazla mağduriyet yaşanması nedeniyle Ticaret bakanlığı harekete geçti.

KAPIDAN SATIŞTA CAYMA HAKKI

Kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkını kolaylaştıran düzenleme hayata geçti.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde, satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabileceğini aktardı.

Satıcı ve sağlayıcı ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin zorunlu içeriğinde yapılan değişikliklerle tüketicinin satıcı ve sağlayıcıya hızlı ulaşmasına imkan veren ilave iletişim bilgilerine yer verilmesinin zorunlu hale getirildi.

Ayrıca aktivasyon kodu, kart kazıma gibi yöntemlerle istisna kapsamında değerlendirilen ürünlerde tüketicilere cayma hakkı tanındığının da altı çizildi.

Satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkının kullanılabilmesi mümkün kılındı.