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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bakanlıktan kripto varlık işlemleri için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kripto varlık işlemlerinde uzaktan kimlik tespitinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 10:18

Kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespitine dair düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğResmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ İÇİN DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Tebliğle, "sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" başlığı "sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" olarak değiştirildi.

Bu kapsamda geçici olan "Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır." maddesi kalıcı hale getirildi.

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