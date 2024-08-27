Bakanlıktan öğrencilere ulaşım desteği açıklaması! İlköğrenim, ortaokul ve ve üniversite öğrencileri dikkat

27 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:12

Bolu Dağı ulaşıma kapandı: Tır sürücüsü yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Bolu Dağı ulaşıma kapandı: Tır sürücüsü yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek veriyor. Bakan Göktaş'tan sosyal medya üzerinden Ulaşım Desteği’ne dair açıklama geldi. 2022 yılında hayata geçirilen destek ödemesi 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ YENİ YILDA DA SÜRECEK

Ulaşım Desteği öğrenciler için can suyu olmaya devam edecek. Müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, verdi.

Ulaşım Desteği’nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da sürecek.

Bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığı destek hakkında açıklamada bulunan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL’lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık.”

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Ulaşım desteği başvuruları, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak.