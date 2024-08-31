Bakanlıktan satılık arsalar! 53 ilde 24 ay vadeli 747 arsa satışa çıkacak: İşte tüm detaylar
Birikimlerini arsa alarak değerlendirmek isteyenleri sevindirecek haber Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan geldi. Türkiye genelinde 53 ilde, 747 muhtelif arsa satışa çıkıyor. Peşin ödeyene yüzde 20 indirim fırsatı ile satışa çıkacak arsalar için vade süresi belli oldu. İşte bakanlıktan satılık arsalar için tüm detaylar…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 53 ilde 747 arsayı satılığa çıkarıyor. Bakanlıktan satılık arsalar için tüm detaylar açıklanırken müzayede tarihleri de belli oldu.
SATILIK ARSALAR İÇİN ŞARTLA BELLİ OLDU
Bakanlık, yatırım yapmak isteyenler için 53 ilde, 747 muhtelif arsayı avantajlı şartlarla satılığa çıkarıyor. Arsalar yüzde 25 peşin 24 ay vadeli ile alıcılara satılacak.
Satılık arsalar için ödemeleri peşin yapmak isteyenlere yüzde 20 indirim avantajı sağlanacak. Müzayede 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayede online katılım da sağlanacak.
İŞTE TÜM İLLER İÇN TARİHLER
Alıcıların İstanbul, Ankara, Adana, Muğla ve Mersin’deki arsalara talebinin yüksek olduğu ifade edildi.
İstanbul'da 71 muhtelif arsa 12 Eylül'de,
Ankara'da 138 muhtelif arsa 10 Eylül'de,
Adana'da 34 muhtelif arsa 11 Eylül'de,
Muğla'da 41 muhtelif arsa 11 Eylül'de,
Mersin'de 76 muhtelif arsa 12 Eylül'de açık artırma ile satılacak.
Arsalar farklı metrekarelere sahip. Satılık arsalar sanayi yatırımı, konut yapımı ve çiftçilik için kullanılabilecek.
SATILIK ARSA İÇİN MÜZAYEDE TARİHİ AÇIKLANDI
Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da yapılacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek açık artırma Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İstanbul'da gerçekleşecek.
Artırmaya internetten üzerinden de emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.