Bakanlıktan yüzde 25 peşinatlı 24 ay vadeli arsa satışları başladı! İşte tüm detaylar...

10 Eylül 2024 11:34 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:15

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından daha önce ilan edilen 53 ilde 747 arsanın satışına bugün başlandı. Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeyle yeni sahiplerinin olacak. İşte bakanlıktan satılık arsalardan almak isteyenler için tüm detaylar…

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışlarına bugün başlayacak. 53 ildeki 757 arsayı kapsayan satışlar açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. İşte açık artırma tarihleri ve arsa satışlarının detayları… BAKANLIKTAN ARSA SATIŞLARI BAŞLADI Bakanlık 53 ildeki 747 arsayı satışa sunuyor. Satışa sunulan arsalar bölgeye özel ürün anlanı, ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı olacak. Farklı türlerdeki muhtelif arsaların açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak. ARSA SATIŞ ŞARTLARI NELER? Arsa satın almak isteyen alıcıların yüzde 25’lik peşinat ödemesi yapması gerekiyor. Kalan tutar ise 24 ay vadeli olarak ödenecek. AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ BELLİ OLDU Arsa almak isteyenler için Açık artırmalar 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Çankaya'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda ve İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek. Açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişilerin toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarını yatırması gerekiyor. Alıcıların İstanbul, Ankara, Adana, Muğla ve Mersin’deki arsalara talebinin yüksek olduğu ifade edildi. İstanbul'da 71 muhtelif arsa 12 Eylül'de,

Ankara'da 138 muhtelif arsa 10 Eylül'de,

Adana'da 34 muhtelif arsa 11 Eylül'de,

Muğla'da 41 muhtelif arsa 11 Eylül'de,

Mersin'de 76 muhtelif arsa 12 Eylül'de açık artırma ile satılacak. İlgili Haberler Bakanlıktan satılık arsalar! 53 ilde 24 ay vadeli 747 arsa satışa çıkacak: İşte tüm detaylar TOKİ İstanbul ve Ankara projesi yarın başlıyor! Birikimi olan ucuz sıfır konut ve dükkana koşacak Konut alacaklar dikkat! Türkiye ilk 3'e girdi: Fiyatlar adım adım düşüyor