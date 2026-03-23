Bakır da nasibini aldı: Fiyatlar yerde sürünüyor

Ortadoğu’da savaşın yeniden tırmanması, emtia piyasalarında tansiyonu iyice artırdı. Bu dalgadan en sert etkilenen ürünlerden biri de bakır oldu. Haftanın ilk işlem gününde bakır fiyatları belirgin şekilde gerilerken, piyasada risk algısı da güç kazandı.
Küresel tarafta artan endişe, özellikle metal piyasaları üzerinde baskı kuruyor. ABD ile İran arasında karşılıklı tehditlerin sertleşmesi, petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarken, büyüme görünümüne dair kaygıları da derinleştiriyor. Hal böyle olunca yatırımcıların metal tarafında daha temkinli hareket ettiği görülüyor.
Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 1,92 düşüşle 11.700,50 dolara kadar indi. Fiyatlar daha sonra bir miktar toparlansa da 11.751,50 dolar seviyesinde işlem görmeye devam etti.
Piyasadaki bu geri çekilmede, jeopolitik risklerin yanında enerji fiyatlarının seyri de etkili oldu. İran’ın Körfez bölgesindeki enerji ve su sistemlerini hedef alabileceğini açıklaması, tansiyonu daha da yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump’ın da İran’a, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde elektrik şebekesini vuracağı yönündeki uyarısı, piyasalardaki huzursuzluğu artırdı.
Brent petrol vadeli kontratlarının 110 doların üzerinde kalması, enerji maliyetlerine ilişkin baskıyı canlı tutuyor. Bu tablo, enflasyon endişelerini yeniden öne çıkarırken, merkez bankalarının faiz indirimi ihtimalini de zayıflatıyor. Açıkçası piyasa tam da bu nedenle daha kırılgan bir zeminde ilerliyor.
Yüksek enerji maliyetleri yalnızca sanayi üretimi açısından değil, küresel talep görünümü açısından da soru işaretleri bırakıyor. Bakır gibi büyüme beklentilerine duyarlı metallerde görülen satış baskısının arkasında biraz da bu tablo var.
Öte yandan Çin cephesinde bakır talebine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şanghay borsasına kayıtlı stoklar, 12 Aralık’tan bu yana ilk kez geriledi. Haftalık bazda yüzde 5,15 düşen stoklar 411.121 tona indi.
Analistler, fiyatların geri çekilmesinin alıcıları yeniden harekete geçirmiş olabileceğine işaret ediyor. Yani düşen fiyatlar, bir bakıma talebi canlı tutan bir unsur haline gelmiş durumda. Bu da stokların eritilme sürecini hızlandırabilir.
Sadece bakır değil, diğer baz metaller de haftaya kayıpla başladı. Londra piyasasında alüminyum yüzde 0,78, çinko yüzde 0,79, kurşun yüzde 0,71, nikel yüzde 1,62 ve kalay yüzde 4,57 değer kaybetti.