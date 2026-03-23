Bakır da nasibini aldı: Fiyatlar yerde sürünüyor

Ortadoğu’da savaşın yeniden tırmanması, emtia piyasalarında tansiyonu iyice artırdı. Bu dalgadan en sert etkilenen ürünlerden biri de bakır oldu. Haftanın ilk işlem gününde bakır fiyatları belirgin şekilde gerilerken, piyasada risk algısı da güç kazandı.

Küresel tarafta artan endişe, özellikle metal piyasaları üzerinde baskı kuruyor. ABD ile İran arasında karşılıklı tehditlerin sertleşmesi, petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarken, büyüme görünümüne dair kaygıları da derinleştiriyor. Hal böyle olunca yatırımcıların metal tarafında daha temkinli hareket ettiği görülüyor.