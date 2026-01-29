Bakır da uçuşta: Fiyatlar tarihi rekorları altüst etti

ARZ ENDİŞESİ VAR, TALEP CEPHESİNDE SORU İŞARETLERİ

ABD’den gelen olası gümrük tarifesi açıklamaları ve madenlerde yaşanan arz kesintileri, bakırdaki ralliyi destekleyen başlıklar arasında. Buna karşın Çin tarafında spot talebe dair bazı sinyaller biraz düşündürücü. Yangshan bakır priminin ton başına 20 dolara gerilemesi, Temmuz 2024’ten bu yana görülen en düşük seviye oldu ve spot talebin zayıfladığına işaret etti.