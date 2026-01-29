Bakır da uçuşta: Fiyatlar tarihi rekorları altüst etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Jeopolitik tansiyon ve zayıflayan dolar, bakır fiyatlarını küresel piyasalarda zirveye taşıdı. Shanghai ve Londra’da rekorlar peş peşe gelirken, baz metallerin tamamında yukarı yönlü hava dikkat çekti.
Küresel emtia piyasalarında bakır, son dönemin en güçlü rallilerinden birine sahne oluyor. Artan jeopolitik riskler ve doların değer kaybetmesi, yatırımcıları yeniden fiziki varlıklara yöneltti. Bu yönelim, bakırda yükselişi hızlandıran temel unsurlardan biri oldu. Açıkçası, piyasa güvenli liman arayışında bakırı yeniden keşfetmiş görünüyor.
Asya cephesinde, Shanghai Futures Exchange’te bakırın tonu 109.570 yuana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Londra tarafında ise London Metal Exchange’te bakır fiyatı yüzde 6,63’lük sert bir artışla 13.953,50 dolara yükseldi. Gün içinde görülen 13.967 dolar seviyesi ise yeni bir rekor olarak kayda geçti.
Yılın başından bu yana tablo oldukça net: Shanghai bakır kontratları yaklaşık yüzde 9, LME bakırı ise yüzde 11’in üzerinde prim yaptı. Yani yükseliş, anlık bir sıçramadan çok daha fazlası.
ABD’den gelen olası gümrük tarifesi açıklamaları ve madenlerde yaşanan arz kesintileri, bakırdaki ralliyi destekleyen başlıklar arasında. Buna karşın Çin tarafında spot talebe dair bazı sinyaller biraz düşündürücü. Yangshan bakır priminin ton başına 20 dolara gerilemesi, Temmuz 2024’ten bu yana görülen en düşük seviye oldu ve spot talebin zayıfladığına işaret etti.
Bakırla sınırlı kalmayan bu hareket, diğer baz metallere de yayıldı. Shanghai’da alüminyum yüzde 3,08 artışla 25.630 yuan/tona çıktı. Çinko yüzde 2,78, kurşun yüzde 0,88, nikel yüzde 1,12 ve kalay yüzde 0,65 oranında yükseldi. LME cephesinde de tablo benzerdi: Çinko yüzde 2,62, kurşun yüzde 1,29, nikel yüzde 2 ve kalay yüzde 1,54 değer kazandı.