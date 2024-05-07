Bakır fiyatları tırmanıyor! Madenler yetişemedi, ABD devinden arz stresi uyarısı geldi

07 May 2024 10:00 - Güncelleme : 07 May 2024 10:09

Bakır fiyatları tırmanışa geçti. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelen faiz indirim spekülasyonları metallerde risk fiyatlamasını tetikledi. ABD’nin dev yatırım bankası Goldman Sachs emtia piyasasında artan arz stresi uyarısında bulundu. Goldman’ın bu analizi sonrası bakır ton başına 10 bin doları geçti.

BAKIR FİYATLARINDA ANİ YÜKSELİŞ YAŞANDI

Bakır fiyatları haftanın ikinci işlem gününde 10 bini test etmesinin ardından 9 bin 736 dolara kadar geriledi.

DEĞERLİ METALLER FED İHTİMALİNİ FİYATLADI

Metaller, ABD'deki zayıf istihdam verilerinin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceği yönündeki spekülasyonları yeniden tetiklemesinin ardından risk varlıklarında daha geniş bir yükselişe geçti.

BAKIRDA OLUMSUZ RÜZGAR ESİYOR

Dünya madenlerinin artan talebi karşılamakta zorlanması ve Fed'in gevşeme ihtimali bakır için olumsuz rüzgarları artırıyor. ABD'de swap piyasaları, Fed'in yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimalini Nisan sonundaki yüzde 40 seviyesinden yüzde 53'e yükseltti.

ABD DEVİ FİYAT HEDEFİNİ YÜKSELTTİ

Goldman ise yıl sonu fiyat hedefini ton başına 10 bin dolardan 12 bin dolara yükseltti.

Aralarında Nicholas Snowdon'un da bulunduğu banka analistleri yayımlanan bir notta, "2024'ten itibaren açık uçlu ve artan metal açıklarına doğru bir geçiş olacağını tahmin etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.