Bakır rekor üstüne rekor kırıyor! Fiyatlar zirvede

Bakır fiyatları salı günü sert yükseldi. Artan enerji maliyetleri, arz tarafındaki kaygılar ve doların zayıflamasıyla birlikte piyasada yukarı yönlü hareket güç kazandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en aktif bakır kontratı, seansın ilk bölümünde 11 Mart’tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 101 bin 450 yuana kadar çıktı.
Daha sonra sabah işlemlerinde ton başına 100 bin 980 yuanda dengelendi. Bu da bakırın, yaklaşık bir ay aradan sonra yeniden 100 bin yuan sınırının üzerine yerleştiğini gösterdi.
Benzer bir tablo Londra Metal Borsası’nda da görüldü. Üç ay vadeli gösterge bakır kontratı, günün erken saatlerinde 10 Mart’tan bu yana en yüksek seviye olan 13 bin 162 doları test etti. Ardından yüzde 0,36 artışla ton başına 13 bin 101 dolara yükseldi.
Analistlere göre bu yükselişte birkaç temel neden öne çıkıyor. İnşaat, enerji ve imalat gibi birçok alanda yoğun şekilde kullanılan bakır, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji fiyatları nedeniyle artan üretim maliyetlerinden destek buluyor. Yani mesele sadece talep değil, maliyet baskısı da fiyatları yukarı itiyor.
Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle üretim tarafında da tablo pek sakin değil. Dünyanın en büyük bakır üreticisi Codelco’nun maliyetleri libre başına 10 cent arttı. Antofagasta da yükselen yakıt ve girdi maliyetlerine ilişkin endişelerini dile getirdi.
Bir başka dikkat çeken gelişme ise Çin cephesinden geldi. Başlıca tedarikçilerden biri olan Çin’in, Mayıs ayından itibaren sülfürik asit ihracatını durdurabileceğine yönelik haberler, bakır ve nikel üretiminde arz endişelerini artırdı. Çünkü bu girdi, üretim zinciri açısından oldukça kritik.
Talep tarafında ise güçlü görünüm sürüyor. Çin’in ithalat iştahını gösteren Yangshan bakır primi, 13 Nisan itibarıyla haftalık bazda yüzde 76 artarak ton başına 74 dolara yükseldi. Bu seviye, Haziran 2025’ten bu yana görülen en yüksek nokta oldu.
Bu veri, piyasada Çin talebinin hâlâ güçlü olduğuna işaret ediyor. Açıkçası fiyatlardaki yükselişi yalnızca arz kaygılarıyla açıklamak zor. Talep de oldukça belirleyici.
Yalnızca bakır değil, nikel fiyatlarında da yükseliş öne çıktı. Şanghay’da nikel fiyatları yüzde 2,39 arttı. Londra’da ise Endonezya’nın referans fiyatlama formülünde yaptığı değişikliğin ardından nikel, 2 Mart’tan bu yana en yüksek seviye olan 17 bin 840 dolara çıktı.
Baz metallerdeki bu genel yükselişte doların zayıflaması da etkili oldu. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler, doları baskılarken emtia fiyatlarına destek verdi.
Müzakerelere yakın kaynaklara göre taraflar, onlarca yılın en üst düzey temaslarını somut bir sonuç olmadan tamamladı. Ancak görüşmelerin sürmesi, piyasalarda tansiyonun bir miktar düşebileceği beklentisini canlı tuttu. Bu da metallerde yukarı yönlü hareketi destekleyen unsurlardan biri oldu.