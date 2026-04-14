Bakır rekor üstüne rekor kırıyor! Fiyatlar zirvede

Bakır fiyatları salı günü sert yükseldi. Artan enerji maliyetleri, arz tarafındaki kaygılar ve doların zayıflamasıyla birlikte piyasada yukarı yönlü hareket güç kazandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en aktif bakır kontratı, seansın ilk bölümünde 11 Mart’tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 101 bin 450 yuana kadar çıktı.

Daha sonra sabah işlemlerinde ton başına 100 bin 980 yuanda dengelendi. Bu da bakırın, yaklaşık bir ay aradan sonra yeniden 100 bin yuan sınırının üzerine yerleştiğini gösterdi.