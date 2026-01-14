Menü Kapat
Bakır rekora koştu, Kalayda sert sıçrama

Ocak 14, 2026 13:37
Arz endişeleri ve jeopolitik riskler baz metalleri yukarı taşırken, bakır ve kalay fiyatları tarihi zirveleri test etti. Piyasalarda gözler olası ABD tarifelerinde.

Küresel emtia piyasalarında hareketli bir gün geride kaldı. Arz tarafına ilişkin kaygılar, jeopolitik belirsizlikler ve ABD’den gelebilecek yeni gümrük tarifelerine dair beklentiler, baz metallerde yukarı yönlü seyri güçlendirdi. Doların güçlü görünümüne rağmen fiyatların dirençli kalması dikkat çekti.

BAKIRDA TARİHİ SEVİYE

Bakır cephesinde tablo net: fiyatlar zirveye yerleşmiş durumda. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda bakırın ton fiyatı yüzde 1,68 artışla 104.970 yuana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Londra Metal Borsası’nda ise bakır yüzde 1,66 prim yaptı; 13.382 dolar/ton seviyesinde dengelenirken, 13.400 dolarla kaydedilen rekorun hemen altında işlem gördü.

KALAYDA SERT YÜKSELİŞ

Kalay tarafında hareket daha da sertti. SHFE’de kalay fiyatı yüzde 8’lik sıçramayla 413.170 yuana yükseldi. LME’de ise yüzde 5’i aşan artışla 52.495 dolar seviyesi test edildi. Piyasa, arz kaynaklı risklerin bu metalde daha belirgin olduğuna işaret ediyor.

DİĞER METALLER DE EŞLİK ETTİ

Yükseliş yalnızca bakır ve kalayla sınırlı kalmadı. SHFE’de alüminyum yüzde 1,12, nikel yüzde 1,47, kurşun yüzde 0,2 ve çinko yüzde 1,05 oranında değer kazandı. LME tarafında da benzer bir tablo vardı: alüminyum yüzde 0,75, nikel yüzde 1,83, kurşun yüzde 0,15 ve çinko yüzde 1,23 yükseldi.

