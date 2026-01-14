Bakır rekora koştu, Kalayda sert sıçrama

KALAYDA SERT YÜKSELİŞ

Kalay tarafında hareket daha da sertti. SHFE’de kalay fiyatı yüzde 8’lik sıçramayla 413.170 yuana yükseldi. LME’de ise yüzde 5’i aşan artışla 52.495 dolar seviyesi test edildi. Piyasa, arz kaynaklı risklerin bu metalde daha belirgin olduğuna işaret ediyor.