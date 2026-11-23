Küresel metal piyasalarında bakır fiyatları yeni haftaya sert dalgalanmalarla başladı. Yapay zekâ yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden faiz artırabileceği beklentisi, bakır üzerinde satış baskısını artırdı. Fiyatlar pazartesi günü mart ayından bu yana ilk kez ton başına 12 bin doların altını gördü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören üç ay vadeli gösterge bakır kontratı, gün içinde 11 bin 948 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyenin ardından gelen alımlarla toparlanan kontrat, sabah saatlerinde yüzde 0,66 yükselerek 12 bin 240,50 dolara çıktı. Çin'de ise düşüş sürdü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en fazla işlem gören bakır kontratı yüzde 0,82 değer kaybederek 95 bin 250 yuana (14 bin 265,39 dolar) indi.

YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİ BAKIRDA SATIŞLARI TETİKLEDİ

Bakır fiyatlarındaki düşüşün arkasında yalnızca faiz beklentileri bulunmuyor. Son dönemde teknoloji piyasalarında yaşanan sert satışlar da metalin fiyatını doğrudan etkiliyor. Özellikle yapay zekâ veri merkezlerinin kurulmasında yoğun olarak kullanılan bakır, teknoloji şirketlerinin dev yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizliklerden olumsuz etkileniyor. Yatırımcılar, yapay zekâ altyapısına ayrılan milyarlarca dolarlık bütçelerin ne kadar sürede kazanca dönüşeceğini sorgularken, teknoloji hisselerinde yaşanan kayıplar bakır piyasasındaki satış baskısını daha da artırdı.

Nitekim teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Composite endeksi, geçen hafta yüzde 10 düşerek Mart 2020'den bu yana en sert haftalık kaybını yaşadı.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ FİYATLARI BASKILIYOR

Bakırdaki düşüşte bir diğer önemli etken ise ABD para politikasına ilişkin beklentiler oldu. Piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği, gelecek yıl da sıkı para politikasını sürdürebileceği ihtimali fiyatlanıyor. Bu beklentiler, sanayi metalleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Üstelik doların güçlü seyri de bakırın toparlanmasını zorlaştırıyor.

Dolar endeksinin son 19 ayın en yüksek seviyelerine yakın hareket etmesi, dolar üzerinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu da bakır talebini ve fiyatlarını olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

ÇİN'DE TABLO FARKLI: BAKIR ARZINDA SIKIŞIKLIK SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda bakır fiyatları gerilerken Çin'den gelen veriler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Ülkede fiziki bakır arzındaki sıkışıklık henüz sona ermiş değil. Londra Metal Borsası'nda peşin bakır fiyatlarının üç ay vadeli kontratların altına gerilemesiyle piyasa, ileri vadeli fiyatların daha yüksek olduğu contango yapısına geçti. Buna karşılık Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda kısa vadeli kontratlar, daha uzun vadeli sözleşmelere göre yüksek primle işlem görmeye devam ediyor.

Bu ayrışma, Çin piyasasında fiziki bakıra yönelik talebin ve arz sıkışıklığının hâlâ etkili olduğunu gösteriyor.

BAKIRDA REKOR PRİM: TON BAŞINA 7 BİN 250 YUAN

Çinli alıcıların ithal bakıra olan talebini gösteren Yangshan primi, rekor seviyelerde kalmayı sürdürüyor. Çin iç piyasasında fiziki bakır primi cuma günü ton başına 5 bin 800 yuan olarak gerçekleşti. Söz konusu prim, perşembe günü 7 bin 250 yuana ulaşarak tarihi zirvesini görmüştü.

Öte yandan SHFE'nin takip ettiği depolardaki bakır stokları, bir aydan uzun bir aranın ardından ilk kez artış kaydetti. Ancak stoklardaki yükseliş, fiziki piyasadaki yüksek primleri aşağı çekmekte yeterli olmadı. Bu durum, Çin'deki arz sıkışıklığının sürdüğüne işaret etti.

DİĞER METALLERDE DE HAREKETLİLİK YAŞANDI

Bakırdaki sert fiyat hareketlerine karşılık diğer baz metallerde karışık bir seyir izlendi. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,65, nikel yüzde 0,78 ve kalay yüzde 1,07 değer kazandı. Çinko yüzde 0,04, kurşun ise yüzde 0,05 geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise alüminyum yüzde 1,69 yükselirken diğer metallerde satışlar öne çıktı. Çinko yüzde 0,97, kurşun yüzde 0,38, nikel yüzde 0,23 ve kalay yüzde 0,20 değer kaybetti.