Bakırda rekor sonrası fren: Kritik uyarı geldi

Ocak 15, 2026 10:52
Bakırda rekor sonrası fren: Kritik uyarı geldi

Rekor seviyeleri test eden bakır fiyatları geri çekildi. Doların güçlenmesi ve ABD’nin kritik minerallere yönelik tarife adımlarında tansiyonun düşmesiyle birlikte, uzmanlardan “düzeltme riski artıyor” uyarısı geldi.

Küresel emtia piyasalarında son haftaların yıldızı olan bakır, perşembe günü frene bastı. ABD’nin kritik minerallere yönelik olası gümrük tarifelerine dair kaygıların hafiflemesi ve doların güç kazanması, fiyatların rekor seviyelerden geri çekilmesine yol açtı. Yani, bir süredir piyasayı taşıyan endişe dalgası yerini daha temkinli bir havaya bıraktı.

Bakırda rekor sonrası fren: Kritik uyarı geldi

Asya tarafında Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, sabah saatlerinde yüzde 1,08 gerileyerek ton başına 103.050 yuan seviyesine indi. Oysa kontrat, bir önceki işlem gününde 105.650 yuan ile tarihi zirvesini görmüştü.

Avrupa cephesinde ise Londra Metal Borsası’nda (LME) üç aylık bakır kontratı, çarşamba günü kaydedilen 13.407 dolarlık rekorun ardından yüzde 0,45 düşüşle 13.129,5 dolardan işlem gördü.

Bakırda rekor sonrası fren: Kritik uyarı geldi

GOLDMAN SACHS’TAN NET MESAJ: RİSK BÜYÜYOR

Piyasadaki bu geri çekilmeyle birlikte gözler bankaların ve analistlerin değerlendirmelerine çevrildi. Goldman Sachs, bakır fiyatlarında yaşanan güçlü yükselişin önemli bir bölümünün zaten fiyatlara yansıdığını belirtti. Bankaya göre, mevcut seviyelerde aşağı yönlü bir düzeltme ihtimali giderek daha belirgin hale geliyor. Açıkçası, “kolay kazanç” dönemi geride kalmış olabilir.

Bakırda rekor sonrası fren: Kritik uyarı geldi

Goldman Sachs’ın değerlendirmeleri yalnızca bakırla sınırlı değil. Banka, alüminyum için 2026’nın ilk yarısına yönelik 2.575 dolar/tonluk tahmininde yukarı yönlü risklerin sürdüğüne dikkat çekti. Ancak Endonezya’dan gelmesi beklenen yeni arzın, 2026 sonu ile 2027 başında piyasaya girmesiyle birlikte alüminyum fiyatları üzerindeki baskının artacağı öngörüsünü de korudu.

Bakırda rekor sonrası fren: Kritik uyarı geldi

Nikel tarafında ise tablo biraz farklı. Endonezya’nın 2026 yılı için uyguladığı 260 milyon tonluk daha sıkı madencilik kotasının, fiyatları destekleyebileceği ifade ediliyor. Bankaya göre bu kısıtlama, nikel fiyatlarının ortalama ton başına yaklaşık 18.000 dolar seviyesine yaklaşmasına yol açabilir.

