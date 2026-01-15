Bakırda rekor sonrası fren: Kritik uyarı geldi

GOLDMAN SACHS’TAN NET MESAJ: RİSK BÜYÜYOR

Piyasadaki bu geri çekilmeyle birlikte gözler bankaların ve analistlerin değerlendirmelerine çevrildi. Goldman Sachs, bakır fiyatlarında yaşanan güçlü yükselişin önemli bir bölümünün zaten fiyatlara yansıdığını belirtti. Bankaya göre, mevcut seviyelerde aşağı yönlü bir düzeltme ihtimali giderek daha belirgin hale geliyor. Açıkçası, “kolay kazanç” dönemi geride kalmış olabilir.