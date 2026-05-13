Bakırda tarihi ralli: Kritik rakam aşıldı! Durdurulamıyor

KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:16
bakır fiyatları

Küresel maden sahalarındaki aksaklıklar ve arz endişeleri, bakır fiyatlarını ton başına 14 bin doların üzerine taşıyarak son 3 ayın zirvesine çıkardı. LME ve SHFE piyasalarında son üç ayın en yüksek seviyeleri görüldü. Fed beklentileri izleniyor.

Bakır fiyatları

Bakır fiyatları, küresel arz kısıtlarına yönelik endişelerin etkisiyle son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı. Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge üç aylık bakır, şu sıralarda ton başına 14 bin 130 dolar 50 cente ulaştı. 

bakır rallisi

Bu artış, Orta Doğu’daki belirsizliklerin petrol fiyatlarını yüksek tutmasına ve ABD enflasyon verilerinin yakın vadeli faiz indirimi umutlarını zayıflatmasına rağmen gerçekleşti.
 

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) bünyesindeki en aktif bakır kontratı, ton başına 108 bin 490 yuana (15 bin 974 dolar 38 cent) ulaşarak yüzde 1 virgül 65 oranında değer kazandı. Galaxy Futures analistleri, bakırın 13 bin 500 dolar seviyesindeki teknik direnci aşmasının ardından piyasadaki pozitif algının alımları hızlandırdığını bildirdi. 
 

bakır rallisi

Freeport-McMoRan, Endonezya'daki Grasberg madeninde yürütülen iyileştirme çalışmalarının 2027 yılı sonunda tamamlanacağını teyit etmişti. 

madencilik operasyonları için lojistik riskleri

Peru tarafında ise devlet kurumu Petroperu’nun yakıt tedariki için 2 milyar dolarlık kredi talebinde bulunması, madencilik operasyonları için lojistik riskleri gündeme getirdi. Arz yönlü bu aksaklıklar, yatırımcıların emtia piyasasındaki alım iştahını canlı tutarak fiyatları yukarı yönlü tetiklemeye devam ediyordu.
 

faiz indirimleri

Yüksek enflasyon verileri Federal Rezerv tarafından bu yıl yapılması beklenen faiz indirimlerini piyasa fiyatlamalarından büyük oranda çıkardı. LME bünyesindeki diğer metallerden alüminyum yüzde 0.63, çinko yüzde 0 .25 ve kalay yüzde 1 .02 oranında artış sergiliyor.
 

bakır fiyatlarını yukarı yönde desteklemeye devam

Sıkılaşan arz koşulları ve teknik alımların yarattığı ivme, yüksek enflasyon ile güçlü doların baskısına rağmen bakır fiyatlarını yukarı yönde desteklemeye devam ediyor.

