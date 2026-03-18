Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Baklavada bayram hareketliliği! Satışlar katlandı, fiyatlar yükseldi

Bayram sofralarının vazgeçilmez tatlısı baklava, Ramazan Bayramı öncesinde tezgahlardaki yerini aldı. Artan maliyetlerin etkisiyle fiyatlar yükselirken, baklavacılarda da yoğunluk başladı. İşte detaylar ve rakamlar...

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 15:44
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 15:47

öncesi baklava üretimi hız kazandı, Türkiye genelinde baklavacılarda hareketlilik başladı. Özellikle son günlerde siparişlerin yoğunlaştığı belirtilirken, maliyet arıtışının fiyatlara yansıdığı görüldü. Birinci kalite fıstıklı baklava fiyatının bin 800 lira civarında olduğu dikkat çekti.

Bayram öncesi baklava siparişlerinde artış yaşandığını belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, üretim kısmında yoğun çalışmalar olduğunu söyledi. İyi baklavanın nasıl olması gerektiğini de anlatan Yıldırım, "İyi baklavada görüntü önemlidir ama iyi baklavayı yedikten sonra anlayabiliriz. Altın sarısı parlak bir renk olmalı, çatalı vurduğunuzda çıtırtı sesi olmalı, boğazda yanma hissi olmamalı. İyi baklava, bir dilim yenildiğinde tekrar istenir" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA BAKLAVA SATIŞLARINDA 3 KAT ARTIŞ

Baklava satışlarındaki artışa da değinen Yıldırım, "Baklava satışlarında bayram süresince yaklaşık 3 kat artış oluyor. Arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü olmak üzere Türkiye genelinde 5 bin ton civarında baklava tüketileceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

FISTIKLI BAKLAVA NE KADAR OLMALI?

Baklava fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "Birinci kalite fıstıklı baklavanın fiyatı bin 800 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Cevizli baklava fiyatı ise bin 500 ile bin 750 lira arasında değişiyor" dedi.

500 LİRANIN ALTINDA BAKLAVA OLUR MU?

Piyasa fiyat ortalamasının altında satılan baklavaları alırken temkinli olunması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Düşük fiyata satılan baklavalar da var, insanlar ekonomik gücüne göre alışverişini yapacaktır. 500 liranın altında satılan baklavaların da olduğunu görüyoruz, buralardan alışveriş yapılıyor ise dikkatli olunmalıdır" diye konuştu.

