Baklavaya bayram kampanyası getirdiler: İşte merak edilen 120 TL’lik menü

15 Haziran 2024 10:07 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:08

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti baklava bayramda yoğun ilgi görüyor. Gaziantepli baklavacılar vatandaşı kalitesiz baklavalar için uyarırken diğer yandan da yaptığı kampanyayı tanıtıyor. Gaziantep ile özdeşleşen baklavanın üretimi günlük 4 tonu buldu.

İçerisinde 3 dilim baklava, 1 tabak kavrulmuş tuzlu fıstık, dondurma ve 1 fincan kahvenin yer aldığı menü yer alıyor. Fiyatı ise 120 TL'den satışa sunuluyor.

GÜNDE 4 TON BAKLAVA ÜRETİLİYOR

Bayram döneminde yaklaşık 4 tona yakın baklava ürettiklerini söyleyen Hamido Baklavaları İşletme Sahibi Behzat Bozkurt, “Kurban bayramına sayılı günler kala Türkiye'nin birçok şehrinden ve dünyanın birçok ülkesinden siparişleri almaya başladık. Ustalarımız siparişlere erken cevap vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu an ki mevcut üretimimiz normal üretime oranla 3-4 kat arttı. Bayram döneminde günde yaklaşık 4 ton baklava üretiyoruz” dedi.

KALİTESİZ BAKLAVAYA DİKKAT

Vatandaşları kalitesiz baklavalara dikkat etmesi yönünde uyaran Behzat Bozkurt, baklavanın fiyatına ve içerisinde kullanılan ürünlerin kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Bozkurt, “Baklavada öncelikle fiyatına bakabiliriz. Fiyatı bize birçok noktada kalitesiyle ilgili bilgi verebilir.1. sınıf Gaziantep baklavası zamanında hasat edilmiş boz iç fıstık, zamanında üretilmiş sadeyağ ile imal edilir. Aynı zamanda doğal pancar şekeri ile imal edilir. Yediğiniz zaman mideyi bozmaması baklavanın kaliteli olduğu anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

KAMPANYALAR İLE KOLAY ALINMASINI SAĞLIYORUZ

Fiyat artışlarına rağmen kampanyalar düzenleyerek vatandaşların baklavaya kolay ulaşmasını sağladıklarını belirten Behzat Bozkurt, “Şu an fıstıklı baklavanın kilogram fiyatı 950 TL ancak enflasyonist bir dönemde yaşadığımız için bu dönemde insanların baklavaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Gaziantep'teki şubelerimizde kampanyalar yaparak vatandaşların baklavaya kolay ulaşmasını ve tüketmesini sağlıyoruz. Müşterilerimizin aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Bizler de çok mutluyuz. Gaziantepli vatandaşlarımızın baklava tüketmesi için elimizden gelen her türlü desteği de vermeye hazırız” diye konuştu.