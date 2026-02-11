Balinalar alıma geçti: Bitcoin’de 53 Bin BTC’lik hamle

Sektör araştırma şirketi Glassnode verilerine göre, 1.000’den fazla Bitcoin tutan cüzdanlar son bir haftada yaklaşık 53 bin BTC satın aldı. Bu, Kasım ayından bu yana görülen en güçlü alım dalgası olarak kayda geçti. Alımların toplam değeri ise 4 milyar doları aşıyor. Fiyatların sert biçimde geri çekildiği bir dönemde gelen bu hamle, piyasada dengelenme sinyali olarak yorumlandı.

GENİŞ KATILIM HÂLÂ ZAYIF

Büyük yatırımcıların alıma geçmesi önemli, evet. Ancak piyasaya yayılan bir coşku henüz yok. Bloomberg’in aktardığına göre Glassnode Satış Direktörü Brett Singer, bu alımların düşüşü yavaşlatabileceğini ancak tek başına yeterli olmadığını söylüyor.