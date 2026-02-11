Menü Kapat
Balinalar alıma geçti: Bitcoin’de 53 Bin BTC’lik hamle

Şubat 11, 2026 09:56
Balinalar alıma geçti: Bitcoin’de 53 Bin BTC’lik hamle

Sert satışlarla sarsılan Bitcoin piyasasında en büyük yatırımcılar bir haftada 53 bin BTC topladı.

Bitcoin’de son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından dikkat çekici bir hareket geldi. Piyasanın “balina” olarak adlandırdığı büyük yatırımcılar yeniden alıma geçti. Üstelik bu kez oldukça güçlü bir şekilde.

Balinalar alıma geçti: Bitcoin’de 53 Bin BTC’lik hamle

Sektör araştırma şirketi Glassnode verilerine göre, 1.000’den fazla Bitcoin tutan cüzdanlar son bir haftada yaklaşık 53 bin BTC satın aldı. Bu, Kasım ayından bu yana görülen en güçlü alım dalgası olarak kayda geçti. Alımların toplam değeri ise 4 milyar doları aşıyor. Fiyatların sert biçimde geri çekildiği bir dönemde gelen bu hamle, piyasada dengelenme sinyali olarak yorumlandı.

GENİŞ KATILIM HÂLÂ ZAYIF

Büyük yatırımcıların alıma geçmesi önemli, evet. Ancak piyasaya yayılan bir coşku henüz yok. Bloomberg’in aktardığına göre Glassnode Satış Direktörü Brett Singer, bu alımların düşüşü yavaşlatabileceğini ancak tek başına yeterli olmadığını söylüyor.

Balinalar alıma geçti: Bitcoin’de 53 Bin BTC’lik hamle

Singer’a göre asıl ihtiyaç, piyasaya yeni ve güçlü bir para girişinin olması. Yani birkaç büyük oyuncunun hamlesiyle kalıcı bir yükseliş başlatmak pek kolay görünmüyor.

Veriler de temkinli olmayı gerektiriyor. Borsalar ve ETF’ler hariç tutulduğunda, büyük Bitcoin yatırımcılarının son bir yılda net satıcı konumunda olduğu görülüyor. Glassnode’a göre Aralık ortasından bu yana bu cüzdanlardan 170 binden fazla BTC çıkışı gerçekleşti. Bunun parasal karşılığı yaklaşık 11 milyar dolar.

Kısacası, son haftadaki alım dalgası güçlü olsa da büyük resimde hâlâ bir denge arayışı var.

Balinalar alıma geçti: Bitcoin’de 53 Bin BTC’lik hamle

FİYATLAR DALGALI, YÖN BELİRSİZ

Bitcoin fiyatı da bu karmaşık tabloyu yansıtıyor. Ekim ayında ulaştığı rekor seviyeden sonra yaklaşık yüzde 40 değer kaybeden Bitcoin, geçen hafta 60 bin dolar civarına kadar geriledi. Ardından 70 bin dolar seviyesine doğru bir toparlanma geldi.

Ama bu toparlanma ne kadar sağlam, işte asıl soru bu.

Balinalar alıma geçti: Bitcoin’de 53 Bin BTC’lik hamle

Yeni kurulan spot Bitcoin ETF’leri üzerinden alım yapan yatırımcıların önemli bir kısmı şu anda zarar pozisyonunda. Bu da agresif alım iştahını törpülüyor. Öte yandan Bitcoin’i rezerv varlık olarak portföyüne ekleyen halka açık şirketler de kendi hisse fiyatlarındaki baskı nedeniyle frene basmış durumda.

Yani piyasada güçlü ve yaygın bir alım dalgası henüz oluşmuş değil.

Balinalar alıma geçti: Bitcoin’de 53 Bin BTC’lik hamle

HASAR KONTROLÜ MÜ, YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI?

Uzmanlara göre piyasaya taze ve güçlü bir talep kaynağı girmediği sürece, son bir haftadaki 53 bin BTC’lik alım daha çok kısa vadeli bir dengeleme hareketi olarak kalabilir. Geçmiş döngülerde de benzer tablo görülmüştü: Büyük alımlar fiyatı yukarı çekti ama kalıcı bir trend için yeterli olmadı.

Balinalar alıma geçti: Bitcoin’de 53 Bin BTC’lik hamle

Kripto piyasasının eski isimlerinden Bruno Ver de temkinli konuşuyor. “Fırtına dindiğinde yeniden alım yapacağız. Geçen yılın sonuna doğru bir miktar satış yaptık. Ancak şu anda hâlâ fırtınanın içindeyiz” diyor.

Bir başka önemli detay ise Glassnode’un bireysel yatırımcıları değil, cüzdan kümelerini takip etmesi. Bu kümeler büyük özel yatırımcıları, saklama hizmeti sağlayıcılarını ve kurumsal bağlantılı hesapları içerebiliyor. Yani “balina” hareketinin arkasında kimlerin olduğu net değil.

