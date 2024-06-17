Bank of America, Borsa İstanbul'da haziran ayında 8 hisse için "AL" tavsiyesi verdi
ABD merkezli yatırım bankası Bank of America Borsa İstanbul için hisse tavsiyesi verdi. BofA'dan büyük, küçük tüm yatırımcıları ilgilendiren analiz geldi. Bank of America 10 hisse tavsiyesinden 8'i için 'AL' çağrısı yaptı. İşet BofA'nın BİST için AL önerisi verdiği 8 hisse...
Bank of America'nın Borsa İstanbul'da için haziran ayında önerdiği hisseler belli oldu.
BofA'nın AL önerisi verdiği bu 8 hissenin Borsa İstanbul hareketleri merak ediliyor.
Yabancı yatırımcıların, Borsa İstanbul'da hisse alımı yaptığı veya hangi hisselere baktığı kritik önem taşıyor.
Bank of America (BofA), Borsa İstanbul analizleri bu noktada büyük önem taşıyor.
HANGİ HİSSE ALINIR?
Bank of America, Borsa İstanbul'da haziran ayında 10 hisse için tavsiyesini açıkladı. Hisseleri ve hedef fiyatlarını analiz etti.
BofA bunlardan 8'i için "AL" tavsiyesi verdi.
Bank of America'nın raporlar ile öne çıkardığı hisseler arasında önemli şirketler bulunuyor.
BANK OF AMERİCA'NIN ÖNERDİĞİ 8 HİSSE
1- ANADOLU EFES BİRACILIK A.Ş.
Son Kapanış: 225,5
Hedef Fiyat: 285,00
Potansiyel Getiri (%): 26,39
Tavsiye: AL
Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Haziran
2- COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
Son Kapanış: 806
Hedef Fiyat: 1000,00
Potansiyel Getiri (%): 24,07
Tavsiye: AL
Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Haziran 2024
3- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Son Kapanış: 553
Hedef Fiyat: 610,00
Potansiyel Getiri (%): 10,31
Tavsiye: AL
Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Haziran
4- TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Son Kapanış: 98,6
Hedef Fiyat: 110,00
Potansiyel Getiri (%): 11,56
Tavsiye: AL
Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Haziran
5- TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Son Kapanış: 104,90
Hedef Fiyat: 136,00
Potansiyel Getiri (%): 29,65
Tavsiye: AL
Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Mayıs
6- AKBANK T.A.Ş.
Son Kapanış: 61,10
Hedef Fiyat: 90,00
Potansiyel Getiri (%): 47,30
Tavsiye: AL
Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Mayıs
7- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Son Kapanış: 16,18
Hedef Fiyat: 21,00
Potansiyel Getiri (%): 29,79
Tavsiye: AL
Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Mayıs
7- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Son Kapanış: 32,58
Hedef Fiyat: 47,00
Potansiyel Getiri (%): 44,26
Tavsiye: AL
Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Mayıs