Bank of America, Borsa İstanbul'da haziran ayında 8 hisse için "AL" tavsiyesi verdi

17 Haziran 2024 13:08 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:08

Kargo şubeleri, 20 Haziran Perşembe gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek

Kargo şubeleri, 20 Haziran Perşembe gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek

Bakan açıkladı Elektronik Mühür uygulaması hizmete hazır! Mali Mühür yerine de kullanılabilecek

Bakan açıkladı Elektronik Mühür uygulaması hizmete hazır! Mali Mühür yerine de kullanılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı günübirlik kiralık evlerin ensesinde! Bakan Şimşek uyardı: Sahillere iniyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı günübirlik kiralık evlerin ensesinde! Bakan Şimşek uyardı: Sahillere iniyoruz

Bank of America'nın Borsa İstanbul'da için haziran ayında önerdiği hisseler belli oldu.

BofA'nın AL önerisi verdiği bu 8 hissenin Borsa İstanbul hareketleri merak ediliyor.

Yabancı yatırımcıların, Borsa İstanbul'da hisse alımı yaptığı veya hangi hisselere baktığı kritik önem taşıyor.

Bank of America (BofA), Borsa İstanbul analizleri bu noktada büyük önem taşıyor.

HANGİ HİSSE ALINIR?

Bank of America, Borsa İstanbul'da haziran ayında 10 hisse için tavsiyesini açıkladı. Hisseleri ve hedef fiyatlarını analiz etti.

BofA bunlardan 8'i için "AL" tavsiyesi verdi.

Bank of America'nın raporlar ile öne çıkardığı hisseler arasında önemli şirketler bulunuyor.

BANK OF AMERİCA'NIN ÖNERDİĞİ 8 HİSSE

1- ANADOLU EFES BİRACILIK A.Ş.

Son Kapanış: 225,5

Hedef Fiyat: 285,00

Potansiyel Getiri (%): 26,39

Tavsiye: AL

Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Haziran



2- COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Kapanış: 806

Hedef Fiyat: 1000,00

Potansiyel Getiri (%): 24,07

Tavsiye: AL

Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Haziran 2024

3- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Kapanış: 553

Hedef Fiyat: 610,00

Potansiyel Getiri (%): 10,31

Tavsiye: AL

Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Haziran

4- TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Kapanış: 98,6

Hedef Fiyat: 110,00

Potansiyel Getiri (%): 11,56

Tavsiye: AL

Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Haziran

5- TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

Son Kapanış: 104,90

Hedef Fiyat: 136,00

Potansiyel Getiri (%): 29,65

Tavsiye: AL

Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Mayıs

6- AKBANK T.A.Ş.

Son Kapanış: 61,10

Hedef Fiyat: 90,00

Potansiyel Getiri (%): 47,30

Tavsiye: AL

Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Mayıs

7- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Kapanış: 16,18

Hedef Fiyat: 21,00

Potansiyel Getiri (%): 29,79

Tavsiye: AL

Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Mayıs

7- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Son Kapanış: 32,58

Hedef Fiyat: 47,00

Potansiyel Getiri (%): 44,26

Tavsiye: AL

Tavsiye Tarihi: Cuma, 14 Mayıs