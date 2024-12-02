Bank of America, Türk bankalarının hedef fiyatlarını yukarıya çekti! İşte banka banka beklentiler

02 Aralık 2024 12:58 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:07

BofA Türk bankaları tahminini değiştirdi. Türk bankalarına ilişkin iyimser tahminlerini sıralayan banka, hedef fiyat ve tavsiyelerini yeniden değerlendirdi.

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu

ABD'nin dev bankası Bank of America​, Türk bankaları​ için yeni tahminde bulundu. Türk bankacılık sektörüyle ilgili yeni bir değerlendirme raporunda hedef fiyatlar revize edildi.

TÜRK BANKALARI İÇİN İYİMSER TAHMİN GELDİ

Bankanın Araştırma Analisti David Taranto imzalı notta, Türk bankalarının yeni varlık kalitesi döngüsünün erken aşamalarında olduğu belirtildi. Bankaların takipteki alacak riskine ilişkin de analiz yapıldı. Bu durumun yine de sektör için olumsuz olmadığı vurgulandı.

Notta bireysel müşterilere yönelik takipteki alacakların kritik bir konu olduğu vurgulanırken; şirketler tarafının ise, şimdilik daha sağlam kaldığı belirtildi.

Bank of America (BofA) 6 Türk bankası hedef fiyatları şöyle;

Akbank​ için hedef fiyat 85 TL'den 88 TL'ye yükseltildi; tavsiyesi "al" olarak korundu.

Garanti BBVA için hedef fiyat 160 TL'den 166 TL'ye yükseltildi; tavsiyesi "al" olarak korundu.

Yapı Kredi Bankası için hedef fiyat 42 TL'den 43,5 TL'ye yükseltildi; tavsiyesi "al" olarak korundu.

İş Bankası C için hedef fiyat 20 TL'den 20,6 TL'ye yükseltildi; tavsiyesi "al" olarak korundu.

Halkbank için hedef fiyat 15 TL'den 15,4 TL'ye yükseltildi; tavsiyesi "endeks altı getiri" olarak korundu.

VakıfBank için hedef fiyat 22,7 TL'den 23,8 TL'ye yükseltildi; tavsiyesi "endeks altı getiri" olarak korundu.