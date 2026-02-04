Bank of America’dan altın ve gümüş uyarısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bank of America, son günlerde sert satışlarla sarsılan altın ve gümüş piyasalarında oynaklığın uzun süre yüksek kalacağına dikkat çekti. Kuruma göre mevcut tablo, altın için 2008 krizinden bu yana en sert dalgalanmalardan birine işaret ediyor.
Altın ve gümüşte son günlerde yaşanan sert fiyat hareketleri, piyasalardaki tansiyonu iyice yükseltti. ABD’li finans devi Bank of America, değerli metallerdeki bu dalgalı seyrin kısa vadede sona ermesini beklemediklerini açıkladı. Bankaya göre piyasadaki oynaklık, tarihsel ortalamaların belirgin şekilde üzerinde seyrediyor.
Kurumun değerlendirmesinde, altın fiyatlarındaki mevcut volatilitenin 2008 küresel finans krizinin zirve döneminden bu yana görülen en sert seviyelerden biri olduğu vurgulandı. Gümüş cephesinde ise tablo daha da çarpıcı. Mevcut dalgalanmanın, 1980’den bu yana kaydedilen en yüksek oynaklık düzeyine ulaştığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz ay altın ve gümüş, spekülatif işlemler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişelerin etkisiyle güçlü bir yükseliş yaşamıştı. Ancak bu ralli uzun soluklu olmadı. Geçen hafta her iki metalde de sert satışlar görüldü.
Altın, son on yılı aşkın sürenin en büyük düşüşlerinden birini kaydederken, gümüş ise tarihindeki en kötü günlük performanslardan biriyle yatırımcıyı hazırlıksız yakaladı. Piyasalarda bir anda değişen hava, risk iştahını da ciddi şekilde baskıladı.
Bank of America EMEA Emtia Ticareti Başkanı Niklas Westermark, piyasadaki mevcut tabloya dair dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Westermark, tarihi ortalamalara kıyasla daha yüksek volatilitenin bir süre daha devam edeceğini söyledi. Ancak, yeni bir spekülatif balon oluşmadığı sürece son günlerdeki kadar aşırı fiyat hareketlerinin beklenmediğini de özellikle vurguladı.
Westermark’a göre son iki seansta yaşanan sert satışlar, piyasadaki aşırı pozisyonların önemli ölçüde “temizlenmesini” sağladı. Yani, bir anlamda piyasa kendi içinde bir denge arayışına girmiş durumda.
Hafta başındaki sert düşüşlerin ardından salı günü altın ve gümüşte sınırlı da olsa tepki alımları görüldü. Westermark, özellikle altının uzun vadeli yatırım hikâyesinin daha sağlam durduğuna dikkat çekti.