Bank of America’dan altın ve gümüş uyarısı

Bank of America, son günlerde sert satışlarla sarsılan altın ve gümüş piyasalarında oynaklığın uzun süre yüksek kalacağına dikkat çekti. Kuruma göre mevcut tablo, altın için 2008 krizinden bu yana en sert dalgalanmalardan birine işaret ediyor.

Altın ve gümüşte son günlerde yaşanan sert fiyat hareketleri, piyasalardaki tansiyonu iyice yükseltti. ABD’li finans devi Bank of America, değerli metallerdeki bu dalgalı seyrin kısa vadede sona ermesini beklemediklerini açıkladı. Bankaya göre piyasadaki oynaklık, tarihsel ortalamaların belirgin şekilde üzerinde seyrediyor.