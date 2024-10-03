Bank Of America’nın sistemleri çöktü! Hesaplar boş görünüyor! Bankadan açıklama geldi

03 Ekim 2024 08:46 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 08:59

ABD'nin dev bankası Bank of America müşterileri çevrim içi ve mobil bankacılık hizmetlerinde hesaplarına erişim sorunu yaşıyor. Bir çok müşteri hesaplarındaki bakiyelerin sıfırlandığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

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ABD’nin dev bankalarından Bank of America​, ülke çapında on binlerce kullanıcıyı etkileyen bir kesinti yaşadı. Bankanın müşterileri mobil bankacılık​ hesaplarına girmek isterken büyük bir şok yaşadı. Müşterilerden bazıları hesaplarına erişim sorunu yaşarken bazıları ise hesaplarının sıfır bakiye gösterdiğini iddia etti.

BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan sorunla ilgili bankadan açıklama geldi. Bankadan yapılan açıklamada, bazı müşterilerin çarşamba günü hesaplarına ve bakiye bilgilerine erişimle ilgili sorun yaşadığı aktarıldı.

Sorunun sebebinin belirtilmediği açıklamada, "Bu sorunlar ele alınıyor ve büyük ölçüde çözüldü. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.