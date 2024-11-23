ATM'lerde para yok! Bankalara nakit yetişmiyor! İşte Türkiye’deki ATM sayısı

23 Kasım 2024 12:04 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 12:22

ATM'lerde nakit sıkıntısı özellikle 10 TL, 20 TL, 50 TL ve 100 TL'lik banknotların dolaşımının kısıtlanmasıyla daha da arttı. Öte yandan ATM'lerde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2025 yılından itibaren para çekme limiti yüzde 50 oranında artacak. ATM’lerin kapasiteleri zorlanırken Türkiye'de kaç adet ATM olduğu merak konusu oldu. İşte Türkiye’deki ATM sayısı.

200 TL’lik banknot​, en büyük birim olarak tahtını korumaya devam ediyor. Ancak ATM​'lerde nakit​ sorunu gün geçtikçe büyüyor. Son yıllarda 500 ve 1.000 TL’lik banknotlar ekonomistlerin konuşmalarında yer alırken şu dönemde para çekmek isteyenler sıklıkla "Şu anda hizmet veremiyoruz" uyarısıyla karşı karşı kalıyor.

ATM'LERİN KAPASİTELERİ ZORLANIYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre, 2015-2024 yılları arasında banka ATM’lerindeki artışa karşın nakit yetişmiyor. Ödemelerde yetersiz kalan en büyük iki banknot 100 ve 200 TL’nin yer aldığı ATM’lerin kapasiteleri zorlamaya başladı. 200 TL’lik banknot ödeme gücünü koruyamıyor.

TÜRKİYE​'DEKİ ATM SAYISI KAÇ?

ATM sayısındaki artış 2015-2024 yılları arasında yüzde 11 oldu. Son verilere göre, Türkiye’de toplamda 53 bin 566 ATM bulunuyor.

Bir ATM’de toplamda 15 bin 200 banknot bulunuyor. Ortalama 4 kaset adı veriler para kutularının bulunduğu makinelerde, ortalama bir kasette 3 bin 800 banknot var.

Türkiye’deki tüm ATM’lerin aynı anda tam kapasite dolu olması halinde de toplamda 122 milyar 130 milyon 480 bin TL para barındırıyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ BANKA ŞUBESİ VAR?

Türk Bankacılık Sisteminde global trende uygun olarak banka şube sayıları azalıyor. 23 Eylül 2021'de 9729 olan mevduat bankası şube sayısı, 1 Ekim 2024 itibariyle 9299'a geriledi.

Kamu bankaları şube açarkan özel ve yabancı sermayeli bankaların şube sayıları azaldı.

"ŞU ANDA HİZMET VEREMİYORUZ" UYARISI

Para çekmek isteyenler sıklıkla "Şu anda hizmet veremiyoruz" uyarısıyla karşı karşılaşırken, ortak ATM'ler ise yüksek komisyon ücreti alıyor.

Bazı vatandaşlar bu durumun kredi kartı kullanımını artırmak için bilerek yapıldığını öne sürerken kimisi de bankaların müşterilerin parasını daha uzun çalıştırmak için arızaları kısa sürede gidermediğini iddia ediyor.

ATM'LERDE YENİ SİSTEM 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sektör kaynaklarından alınan yeni bilgiye göre ATM sisteminde değişiklik 1 Ocak 2025 yılında hayata geçecek. Yeni sistemde para çekme limitleri yüzde 50 oranında arttırılacak.